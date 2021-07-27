Ozon запустит экспресс-доставку цветов и подарков с помощью продавцов
Ozon начал тестировать экспресс-доставку цветов и подарков силами продавцов, представленных на маркетплейсе, сообщила пресс-служба компании.
Такие заказы будут собираться в течение одного часа и доставляться покупателю в течение трех часов с момента оформления. В сообщении отмечается, что сначала продавцы будут доставлять заказы своими силами, а осенью маркетплейс планирует подключить к доставке перечень интегрированных логистических партнеров.
Ozon, со своей стороны, будет отслеживать качество доставки и возьмет на себя общение с покупателем.
«Экспресс-доставка силами продавца поможет, с одной стороны, продавать товары со специальными условиями хранения, перевозки и использования, а с другой — удовлетворить спрос клиентов на быструю доставку, которая всё чаще становится определяющим фактором для покупки», — приводятся слова директора логистической платформы Ozon Степана Гусарова в сообщении компании.
Ozon анонсировал доставку силами продавцов в марте этого года. На сегодняшний день по модели витрины работают уже более 5 000 продавцов маркетплейса.