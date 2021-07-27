Ozon запустит экспресс-доставку цветов и подарков с помощью продавцов

Такие заказы будут собираться в течение одного часа и доставляться покупателю в течение трех часов с момента оформления. В сообщении отмечается, что сначала продавцы будут доставлять заказы своими силами, а осенью маркетплейс планирует подключить к доставке перечень интегрированных логистических партнеров.