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Ozon запустит экспресс-доставку цветов и подарков с помощью продавцов

Ведомости

Ozon начал тестировать экспресс-доставку цветов и подарков силами продавцов, представленных на маркетплейсе, сообщила пресс-служба компании. 

Такие заказы будут собираться в течение одного часа и доставляться покупателю в  течение трех часов с момента оформления. В сообщении отмечается, что сначала продавцы будут доставлять заказы своими силами, а осенью маркетплейс планирует подключить к доставке перечень интегрированных логистических партнеров. 

Ozon, со своей стороны, будет отслеживать качество доставки и возьмет на себя общение с покупателем. 

«Экспресс-доставка силами продавца поможет, с одной стороны, продавать товары со специальными условиями хранения, перевозки и использования, а с другой — удовлетворить спрос клиентов на быструю доставку, которая всё чаще становится определяющим фактором для покупки», — приводятся слова директора логистической платформы Ozon Степана Гусарова в сообщении компании. 

Ozon анонсировал доставку силами продавцов в марте этого года. На сегодняшний день по модели витрины работают уже более 5 000 продавцов маркетплейса. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных