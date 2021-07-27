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«Магнит» отказался от развития сети алкогольных магазинов

Ведомости

Второй по обороту российский ритейлер «Магнит» отказался от развития формата алкогольных магазинов «Магнит вечерний», сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя ритейлера. 

Ритейлер начал тестировать данный формат в 2019 г., всего было открыто три точки. Со временем они будут переформатированы в магазины «у дома» и «Магнит косметик». 

«Мы тестировали торговое оборудование, форматы, навигацию и дизайн полок. Самые эффективные решения сейчас используются в алкогольных отделах магазинов крупного формата»,— отметил представитель ритейлера. 

Ближайший конкурент «Магнита» — X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») также запустила формат алкомаркетов в 2016 г., однако главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман в 2020 г. заявил, что проект оказался не слишком успешным, поэтому он не получит развития. Представитель X5 сообщил изданию, что 45 открытых магазинов «Пятьница» пока продолжают работать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных