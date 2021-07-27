«Магнит» отказался от развития сети алкогольных магазинов

Ближайший конкурент «Магнита» — X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») также запустила формат алкомаркетов в 2016 г., однако главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман в 2020 г. заявил, что проект оказался не слишком успешным, поэтому он не получит развития. Представитель X5 сообщил изданию, что 45 открытых магазинов «Пятьница» пока продолжают работать.