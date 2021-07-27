В России появился новый конкурент «Сберпрайма» и «Яндекс.Плюса»
Компания «Сеть партнерств», основанная в 2020 г. бывшим вице-президентом Газпромбанка Владимиром Начевым, запустила в тестовом режиме экосистему «Огонь» — сервис подписки, который дает пользователям возможность получить скидки на товары и услуги различных компаний, рассказал «Ведомостям» сам Начев. По его словам, на первом этапе партнерами экосистемы стали аптечная сеть «Асна», онлайн-кинотеатр Ivi, магазин электроники «Ситилинк», Газпромбанк и другие.
Прямыми конкурентами «Огня» являются существующие сервисы подписки, такие как «Яндекс.Плюс» и «Сберпрайм», но аналогичных по бизнес-модели сервисов в России нет, сказал Начев. «Мы отличаемся тем, что наши партнеры равноудалены и не могут получить данные о клиентах друг друга. Таким образом мы решаем проблему доверия между крупными игроками», — пояснил он.
Задача компании, продолжил Начев, надежно хранить данные клиентов партнеров и обеспечивать им доступ к выгодным предложениям от других партнеров. «К концу этого года в рамках нашей экосистемы планируем закрыть 80% нужд человека, в следующем году все остальные», — добавил основатель компании.
По оценке Начева, в России уже 13 млн человек оформили подписки в централизованных экосистемах и этот показатель будет быстро расти, так как дает гарантированный доступ к скидкам. «К примеру, с нашей подпиской за 249 руб. в месяц пользователь помимо скидок на электронику, лекарства и другие товары получит специальные условия в онлайн-кинотеатре Ivi и полный доступ к Premier, которые по отдельности будут стоить более 400 руб. в месяц, и это не считая экономии на скидках», — сказал Начев, отметив, что компания рассчитывает привлечь в свою подписку «лидеров в своих сегментах, которые еще не охвачены экосистемами».
По словам Начева, компания в первом раунде привлекла около $15 млн инвестиций. 100% долей в ООО «Сеть партнерств», согласно СПАРК, принадлежит ООО «УТ Сеть партнерств». «Эта компания является управляющим товарищем в рамках договора инвестиционного товарищества. По сути, бизнес структурирован как классический инвестиционный фонд в английском праве c limited partners и general partners. Все участники экосистемы имеют возможность в течение инвестиционного периода стать товарищами, то есть инвесторами товарищества», — пояснил Начев. Согласно СПАРК, ему принадлежит 10% компании — управляющего товарища, остальное — инвестиционной компании Digital Horizon. Начев отказался раскрыть инвесторов, а также механизм распределения полученных за подписку средств.
По словам заместителя председателя правления Газпромбанка Дмитрия Зауэрса, сервис подписки «Огонь» является принципиально новой экосистемой. «Мы в Газпромбанке не раз задумывались о создании своей экосистемы, однако привычная для российского рынка модель их формирования входила в противоречие с нашими ценностями. Мы верим в то, что правильное направление развития таких систем заключается прежде всего в создании взаимовыгодных партнерств, в рамках которых выгоду получают клиенты каждого из участников», — передал через пресс-службу Зауэрс.
«Компании группы “Газпром” заняли сразу несколько отраслей – финансовые услуги, страхование, мобильная связь. Совсем скоро присоединятся пенсионный фонд, АЗС, инвестиционный и лизинговый сервисы», — сказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, указано в пресс-релизе экосистемы.