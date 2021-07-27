В России появился новый конкурент «Сберпрайма» и «Яндекс.Плюса»

По оценке Начева, в России уже 13 млн человек оформили подписки в централизованных экосистемах и этот показатель будет быстро расти, так как дает гарантированный доступ к скидкам. «К примеру, с нашей подпиской за 249 руб. в месяц пользователь помимо скидок на электронику, лекарства и другие товары получит специальные условия в онлайн-кинотеатре Ivi и полный доступ к Premier, которые по отдельности будут стоить более 400 руб. в месяц, и это не считая экономии на скидках», — сказал Начев, отметив, что компания рассчитывает привлечь в свою подписку «лидеров в своих сегментах, которые еще не охвачены экосистемами».