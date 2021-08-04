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Российские туроператоры предложили ООН возобновить международный туризм

Ведомости

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась во Всемирную туристическую организацию при ООН (UNWTO) и в туристические ассоциации ряда стран Европы и Азии с предложением возобновить международный туризм до окончания пандемии, которая стала «частью нашей реальности».

«В АТОР призывают мировое туристическое сообщество признать этот факт и не ждать окончания пандемии, а начать восстановление взаимных поездок уже сейчас, выработав общие правила и стандарты», — говорится в сообщении «Вестника АТОР». По мнению туроператоров, промедление с этим вопросом будет усугублять кризис в мировой туристической отрасли.

В обращении подчеркивается, что одним из важных решений для перезапуска международного туризма является взаимное признание всех вакцин. В этой связи АТОР попросила включить в перечень направлений деятельности UNWTO вопросы обеспечения возможности свободного въезда в зарубежные государства для людей, привитых от COVID-19 одобренными в их странах вакцинами, внедрения и взаимного признания стандартов Safe Travel, а также унификации правил въезда для различных категорий туристов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин не поддержал предложение одного из депутатов Госдумы о запрете выезда за границу на отдых. Он отметил, что такая мера приведет к снижению конкуренции в сфере туризма.

Ранее по теме: Туроператоры просят правительство устранить монополию на рейсах в Египет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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