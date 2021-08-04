Российские туроператоры предложили ООН возобновить международный туризм
Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась во Всемирную туристическую организацию при ООН (UNWTO) и в туристические ассоциации ряда стран Европы и Азии с предложением возобновить международный туризм до окончания пандемии, которая стала «частью нашей реальности».
«В АТОР призывают мировое туристическое сообщество признать этот факт и не ждать окончания пандемии, а начать восстановление взаимных поездок уже сейчас, выработав общие правила и стандарты», — говорится в сообщении «Вестника АТОР». По мнению туроператоров, промедление с этим вопросом будет усугублять кризис в мировой туристической отрасли.
В обращении подчеркивается, что одним из важных решений для перезапуска международного туризма является взаимное признание всех вакцин. В этой связи АТОР попросила включить в перечень направлений деятельности UNWTO вопросы обеспечения возможности свободного въезда в зарубежные государства для людей, привитых от COVID-19 одобренными в их странах вакцинами, внедрения и взаимного признания стандартов Safe Travel, а также унификации правил въезда для различных категорий туристов.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин не поддержал предложение одного из депутатов Госдумы о запрете выезда за границу на отдых. Он отметил, что такая мера приведет к снижению конкуренции в сфере туризма.