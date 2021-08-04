Российские туроператоры предложили ООН возобновить международный туризм

В обращении подчеркивается, что одним из важных решений для перезапуска международного туризма является взаимное признание всех вакцин. В этой связи АТОР попросила включить в перечень направлений деятельности UNWTO вопросы обеспечения возможности свободного въезда в зарубежные государства для людей, привитых от COVID-19 одобренными в их странах вакцинами, внедрения и взаимного признания стандартов Safe Travel, а также унификации правил въезда для различных категорий туристов.