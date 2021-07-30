Туроператоры просят правительство устранить монополию на рейсах в Египет

Туроператоры просят правительство устранить монополию на рейсах в ЕгипетПока разрешение на рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх получила только авиакомпания «Россия»
В четверг авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») сообщила, что получила разрешение от Росавиации на выполнение рейсов на курорты в Египет, став единственным перевозчиком на этом популярном направлении. Полеты запланированы с 9 августа. Рейсы будут выполняться в партнерстве с туроператором «Библио-глобус», уточнили в компании.
Туроператоры уже возмутились выдачей разрешения на полеты на курорты в Египет только «России». Российский союз туриндустрии (РСТ) пожаловался премьер-министру России Михаилу Мишустину на монопольное положение этой авиакомпании. «Ведомости» ознакомились с письмом от 29 июля.
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