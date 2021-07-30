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Туроператоры просят правительство устранить монополию на рейсах в Египет

Пока разрешение на рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх получила только авиакомпания «Россия»
Анастасия Львова Вера Кузьмина
Допуск к полетам на курорты Египта из 39 городов России, в том числе из Москвы, Екатеринбурга и Казани, уже запросили и другие авиакомпании /Tanya Dedyukhina / Wikimedia

В четверг авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») сообщила, что получила разрешение от Росавиации на выполнение рейсов на курорты в Египет, став единственным перевозчиком на этом популярном направлении. Полеты запланированы с 9 августа. Рейсы будут выполняться в партнерстве с туроператором «Библио-глобус», уточнили в компании.

Туроператоры уже возмутились выдачей разрешения на полеты на курорты в Египет только «России». Российский союз туриндустрии (РСТ) пожаловался премьер-министру России Михаилу Мишустину на монопольное положение этой авиакомпании. «Ведомости» ознакомились с письмом от 29 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных