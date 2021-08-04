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Россия в несколько раз увеличила экспорт вакцин за рубеж в 2021 году

Ведомости

Россия поставила за границу за пять месяцев этого года почти вдвое больше вакцин в стоимостном выражении, чем за три предыдущих года, сообщил РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

С января по май 2021 г. Россия экспортировала 159 т вакцин стоимостью $303,6 млн. С 2018 по 2020 г. за рубеж было поставлено 468,3 т препаратов на $182,1 млн. Экспортные поставки в стоимостном выражении выросли с начала 2021 г. в 31,8 раза год к году.

Рассматриваемые поставки проходили под кодом ТН ВЭД 3002200009 («прочие вакцины для людей»). Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов пояснил изданию, что это основной «вакцинный» код. В 2020 г. под ним проходили поставки 99% препаратов этой категории, в которую входят вакцина от клещевого энцефалита, комбинированные вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, против гепатита А.

В пресс-службе ФТС не смогли уточнить распределение объемов поставок по типам вакцин, так как для них не выделены отдельные коды по названиям.

В Минпромторге изданию рассказали, что экспорт вакцины от коронавируса также проходит под этим кодом. Рост показателей экспорта прежде всего связан с поставками таких препаратов. В министерстве добавили, что полная информация об экспорте вакцины от коронавируса есть у Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который продвигает препарат за рубежом, однако там отказались от комментариев.

Согласно данным ФТС, в 2021 г. основные поставки вакцин шли в Аргентину, Казахстан, Индию, Мексику, Венгрию, Белоруссию, Сербию, ОАЭ, Боливию, Демократическую республику Конго – в эти страны было поставлено 85,8% объема вакцин. В 2020 г. поставки российских вакцин в эти страны были небольшими. Самые большие объемы поставлялись в ДРК на сумму $7,69 млн, Казахстан — $4,53 млн, Аргентину — $2,99 млн, Белоруссию — $1,13 млн. Объем экспорта в другие страны в 2020 г. составлял менее $200 000.

США за первые пять месяцев этого года экспортировали вакцины на сумму $1,6 млрд – в пять раз больше, чем Россия; поставки из стран ЕС составили $6,4 млрд, из Индии — $448,7 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных