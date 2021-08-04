Россия в несколько раз увеличила экспорт вакцин за рубеж в 2021 году

С января по май 2021 г. Россия экспортировала 159 т вакцин стоимостью $303,6 млн. С 2018 по 2020 г. за рубеж было поставлено 468,3 т препаратов на $182,1 млн. Экспортные поставки в стоимостном выражении выросли с начала 2021 г. в 31,8 раза год к году.