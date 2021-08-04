ЦИАН может провести IPO в США до конца года
Российский сервис по поиску недвижимости ЦИАН планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в США осенью этого года, сообщает Reuters со ссылкой на два источника на финансовых рынках.
Организаторами IPO компании станут Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, UBS, Renaissance Capital и Bank of America. Общий объем предложения может составить $300 млн. Кроме того, собеседники агентства не исключили проведение двойного листинга ЦИАН: на Московской бирже вдобавок к американской.
В январе этого года представитель одного из акционеров сервиса, партнер инвестфонда Elbrus Capital Дмитрий Крюков рассказал Bloomberg, что компания может выйти на IPO в США в 2022 г. Он уточнил тогда, что ЦИАН могут оценить примерно в $1 млрд. В конце того же месяца в организации сообщили ТАСС о начале подготовки к первичному размещению акций.
В ЦИАН заявили «Ведомостям», что пока не комментируют тему IPO.
ЦИАН является одним из крупнейших в России сервисов по поиску недвижимости. Его основные акционеры — Elbrus Capital и Goldman Sachs. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка сервиса в 2020 г. составила 4,1 млрд руб. Это почти на 14% больше, чем годом ранее. При этом чистая прибыль компании достигла 67,6 млн руб. против убытка в 597,3 млн в 2019 г.