Жилье в новостройках оказалось дороже «вторички» в 60% российских городов
В 60% крупнейших городов России, в том числе во всех миллионниках, кроме Москвы, стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке ниже, чем на первичном, говорится в исследовании, проведенном сервисом по поиску недвижимости «Циан» (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Так, приобрести жилье во «вторичке» в населенных пунктах с численностью жителей более 100 000 человек в июле можно было за 86 100 руб. за кв. м. Это на 1,1% больше, чем в июне, и на 20,8% выше, чем в июле прошлого года. Средняя стоимость такой недвижимости во второй месяц лета достигла 4,82 млн руб. За месяц показатель увеличился на 0,6%, а за год — на 22,3%.
При этом на рынке новостроек цена квадратного метра жилья в июле составила 91 100 руб., что на 1,9% превышает значение июля. В годовой динамике прирост оценивается в 26,9%.
Наблюдаемая динамика обусловлена ажиотажным спросом россиян на новостройки на фоне действия программы льготной ипотеки в 2020 г., пояснили в «Циан». «Вторичка» же дорожала вслед за новостройками, «но более сдержанными темпами», пояснили эксперты.
Наибольшая разница в стоимости жилья на первичном и вторичном рынках наблюдается в Астрахани, посчитали аналитики. Там новостройки в 1,6 раза дороже, чем вторичная недвижимость. Существенно отличаются показатели также в Краснодаре, Томске и Архангельске — примерно в 1,3 раза. В Чебоксарах, Барнауле, Кирове и Электростали цены на «первичку» и «вторичку» сопоставимы.
В то же время жилье на вторичном рынке остается дороже в 30 российских городах. В основном это наблюдается в менее крупных городах, однако в перечень входят также Москва, Иркутск, Владивосток, Севастополь, Махачкала, Саратов и Кемерово. В большинстве случаев разница не превышает 10 000 руб. за кв. м.
В Иваново, Чебоксарах, Энгельсе, Обнинске, Ногинске, Серпухове и Щелково стоимость квадратного метра во «вторичках» выше, чем в новостройках, однако в целом квартиры в последних стоят дороже. Это связано с тем, что предложения в новых домах более просторные. В то же время в 16 городах, включая Санкт-Петербург, квадратный метр в новостройке дороже, однако жилье во «вторичке» в целом дешевле, так как жилье на первичном рынке отличается меньшей площадью.
Ранее аналитики Дом.РФ и Frank RG сообщили, что на конец июня средневзвешенная ставка по ипотеке в новостройках составила 8,22% годовых, на вторичном рынке — 8,43%, а рефинансирования — 8,23%. При этом ставка по программе «Льготная ипотека» зафиксирована на уровне 5,58%, а по «Семейной ипотеке» — 5,14%.