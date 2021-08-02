Жилье в новостройках оказалось дороже «вторички» в 60% российских городов

Так, приобрести жилье во «вторичке» в населенных пунктах с численностью жителей более 100 000 человек в июле можно было за 86 100 руб. за кв. м. Это на 1,1% больше, чем в июне, и на 20,8% выше, чем в июле прошлого года. Средняя стоимость такой недвижимости во второй месяц лета достигла 4,82 млн руб. За месяц показатель увеличился на 0,6%, а за год — на 22,3%.