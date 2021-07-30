Объем выдачи ипотеки в России вырос за год на 76%
В первом полугодии 2021 г. топ-20 ипотечных банков России выдали населению 907 000 кредитов на покупку жилья на общую сумму 2,6 трлн руб. Это на 45 и 76% соответственно превышает показатели аналогичного периода 2020 г., говорится в результатах исследования, проведенного аналитическим центром Дом.РФ совместно с Frank RG.
Лидером по доле выдач ипотеки в первые шесть месяцев стал Сбербанк. На него пришлась почти половина всего объема предоставленных гражданам жилищных ссуд. Объем предоставленной населению ипотеки составил 1,3 трлн руб. Это на 111,4% больше, чем год назад. На втором месте — ВТБ (515,5 млрд руб.; +33%). Далее следуют Альфа-банк (140,2 млрд руб.; +126,7%), «Открытие» (86,8 млрд руб.; +59,4%) и Россельхозбанк (76,2 млрд руб.; +49,3%).
В июне банки выдали гражданам 173 000 ипотечных кредитов на 534 млрд руб. Это на 42 и 85% соответственно превышает показатели аналогичного месяца прошлого года.
Подобная динамика наблюдалась на фоне нахождения процентных ставок вблизи исторических минимумов, отметили авторы исследования. Кроме того, в стране отмечался высокий спрос на кредиты в рамках льготных ипотечных программ, добавили они.
По данным на конец июня, средневзвешенная ставка по ипотеке в новостройках составила 8,22% годовых. Годом ранее она составляла 8,03%. Ставка на вторичном рынке находится на уровне 8,43%, а рефинансирования — 8,23% после 8,32 и 7,95% соответственно на 30 июня 2020 г.
Доля в 28% от всей выданной ипотеки в январе – июне пришлась на первичную недвижимость. Доля вторички составила 55%, а рефинансирования — 14%. Еще 2% пришлись на индивидуальные дома, а 1% — на кредиты под залог имеющейся недвижимости.
В апреле председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что на рынке ипотечного кредитования наблюдаются признаки перегрева из-за быстрого роста спроса на данные виды ссуд. На фоне понижения ключевой ставки в рамках мягкой денежно-кредитной политики, проводимой вследствие пандемии коронавируса в 2020 г., и запуска льготной программы, позволяющей приобрести жилье в новостройке под фиксированные 6,5% годовых, цены на недвижимость в России выросли гораздо выше инфляции, добавила глава ЦБ. Ввиду этого регулятор повысил банкам надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с пониженным первоначальным взносом в 15–20%. Правительство же изменило условия льготной программы, увеличив ставку до 7%.