Объем выдачи ипотеки в России вырос за год на 76%

В апреле председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что на рынке ипотечного кредитования наблюдаются признаки перегрева из-за быстрого роста спроса на данные виды ссуд. На фоне понижения ключевой ставки в рамках мягкой денежно-кредитной политики, проводимой вследствие пандемии коронавируса в 2020 г., и запуска льготной программы, позволяющей приобрести жилье в новостройке под фиксированные 6,5% годовых, цены на недвижимость в России выросли гораздо выше инфляции, добавила глава ЦБ. Ввиду этого регулятор повысил банкам надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с пониженным первоначальным взносом в 15–20%. Правительство же изменило условия льготной программы, увеличив ставку до 7%.