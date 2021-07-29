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Полная стоимость ипотеки в России упала до исторического минимума

Ведомости

Полная стоимость кредита (ПСК) в сегменте ипотеки в России в июне вновь достигла исторически минимальных 8,5% годовых, следует из данных «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), располагающего информацией примерно о 97% российских заемщиках. ПСК высчитывается банками, исходя из основной суммы долга, процентов по кредиту и платежей третьим лицам, включая, например, отчисления в страховые компании. Таким образом, данный показатель отражает реальную стоимость ссуды для потребителя.

Ранее на уровне 8,5% ПСК по ипотеке была лишь в марте этого года. Тогда ключевая ставка Банка России все еще находилась на историческом минимуме в 4,25% годовых, однако уже 19 марта регулятор перешел к повышению показателя. На сегодняшний день ключевая ставка составляет 6,5%.

В апреле ПСК по ипотеке составляла 8,7% годовых, а в мае — 8,8%. Падение показателя в июне генеральный директор ОКБ Артур Александрович связал с завершением действия льготной программы по приобретению жилья в новостройке «Господдержка 2020» по старым условиям. Эта мера поддержки действовала в стране с апреля 2020 г. Максимальная ставка по ней составляла 6,5% годовых, а допустимый размер кредита — 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов. Однако с начала июля этого года по решению правительства ставка повышена до 7%, а максимальный размер ссуды снижен до 3 млн руб. для всех субъектов страны.

«В июне заканчивалось действие программы льготной ипотеки по старым условиям, поэтому многие заемщики в спешке постарались заключить ипотечный договор до конца месяца. Это привело к резкому увеличению доли льготных ипотечных кредитов примерно с 19% в мае до 29% в июне, что и привело к снижению уровня средней ставки. Очевидно, что уже по итогам июля средняя ПСК вновь начнет расти вслед за повышением ключевой ставки», — заявил Александрович.

Его слова подтверждают данные ВТБ. 5 июля банк сообщил, что незадолго до вступления в силу изменений по программе льготной ипотеки спрос на нее вырос в 1,5 раза. Так, во второй половине июня средненедельный объем выдачи подобных ссуд клиентам ВТБ превысил 2000 кредитов на общую сумму 8,6 млрд руб., тогда как в первой половине месяца он составил около 1400 ссуд на 5,5 млрд. руб.

ПСК по ипотеке постепенно снижалась с мая 2019 г. Тогда она составляла 12% годовых. Резкое падение показателя — с 10,1% до 9,2% — было зафиксировано в мае прошлого года. Накануне этого ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 0,5 п. п. — до 5,5% годовых вследствие пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. С конца июля 2020 г. по конец марта 2021 г. ключевая ставка составляла 4,25% годовых.

Ранее по теме: Объем выдач ипотечных кредитов по льготной программе упал вдвое после изменения ее условий

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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