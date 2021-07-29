Полная стоимость ипотеки в России упала до исторического минимума
Полная стоимость кредита (ПСК) в сегменте ипотеки в России в июне вновь достигла исторически минимальных 8,5% годовых, следует из данных «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), располагающего информацией примерно о 97% российских заемщиках. ПСК высчитывается банками, исходя из основной суммы долга, процентов по кредиту и платежей третьим лицам, включая, например, отчисления в страховые компании. Таким образом, данный показатель отражает реальную стоимость ссуды для потребителя.
Ранее на уровне 8,5% ПСК по ипотеке была лишь в марте этого года. Тогда ключевая ставка Банка России все еще находилась на историческом минимуме в 4,25% годовых, однако уже 19 марта регулятор перешел к повышению показателя. На сегодняшний день ключевая ставка составляет 6,5%.
В апреле ПСК по ипотеке составляла 8,7% годовых, а в мае — 8,8%. Падение показателя в июне генеральный директор ОКБ Артур Александрович связал с завершением действия льготной программы по приобретению жилья в новостройке «Господдержка 2020» по старым условиям. Эта мера поддержки действовала в стране с апреля 2020 г. Максимальная ставка по ней составляла 6,5% годовых, а допустимый размер кредита — 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов. Однако с начала июля этого года по решению правительства ставка повышена до 7%, а максимальный размер ссуды снижен до 3 млн руб. для всех субъектов страны.
«В июне заканчивалось действие программы льготной ипотеки по старым условиям, поэтому многие заемщики в спешке постарались заключить ипотечный договор до конца месяца. Это привело к резкому увеличению доли льготных ипотечных кредитов примерно с 19% в мае до 29% в июне, что и привело к снижению уровня средней ставки. Очевидно, что уже по итогам июля средняя ПСК вновь начнет расти вслед за повышением ключевой ставки», — заявил Александрович.
Его слова подтверждают данные ВТБ. 5 июля банк сообщил, что незадолго до вступления в силу изменений по программе льготной ипотеки спрос на нее вырос в 1,5 раза. Так, во второй половине июня средненедельный объем выдачи подобных ссуд клиентам ВТБ превысил 2000 кредитов на общую сумму 8,6 млрд руб., тогда как в первой половине месяца он составил около 1400 ссуд на 5,5 млрд. руб.
ПСК по ипотеке постепенно снижалась с мая 2019 г. Тогда она составляла 12% годовых. Резкое падение показателя — с 10,1% до 9,2% — было зафиксировано в мае прошлого года. Накануне этого ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 0,5 п. п. — до 5,5% годовых вследствие пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. С конца июля 2020 г. по конец марта 2021 г. ключевая ставка составляла 4,25% годовых.