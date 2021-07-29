Полная стоимость ипотеки в России упала до исторического минимума

В апреле ПСК по ипотеке составляла 8,7% годовых, а в мае — 8,8%. Падение показателя в июне генеральный директор ОКБ Артур Александрович связал с завершением действия льготной программы по приобретению жилья в новостройке «Господдержка 2020» по старым условиям. Эта мера поддержки действовала в стране с апреля 2020 г. Максимальная ставка по ней составляла 6,5% годовых, а допустимый размер кредита — 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов. Однако с начала июля этого года по решению правительства ставка повышена до 7%, а максимальный размер ссуды снижен до 3 млн руб. для всех субъектов страны.