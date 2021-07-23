Объем выдач ипотечных кредитов по льготной программе упал вдвое после изменения ее условий

«После изменения условий льготной ипотеки мы видим некоторые изменения. Прошло еще не очень много времени: эти изменения вступили в силу с 1 июля. Данные за первые две недели показывают, что в рамках программы льготной ипотеки, которая была 6,5%, а теперь 7%, выдачи упали где-то в два раза. Новые выдачи упали в два раза, потому что часть тех кредитов, выдача которых раньше подпала бы под льготу, может перейти под рыночные ставки, в расширенную программу по семейной ипотеке», — сказала Набиуллина.