Объем выдач ипотечных кредитов по льготной программе упал вдвое после изменения ее условий
Объем выдачи ипотечных кредитов по льготной программе «Господдержка 2020» сократился вдвое после изменения ее условий, заявила в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Программа была запущена в апреле прошлого года и позволяла оформить кредит на покупку жилья в новостройке по фиксированной ставке до 6,5% годовых. При этом максимальная сумма ссуды составляла 6 млн руб. для всех регионов страны, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и их областей, где показатель достигал 12 млн руб. После того, как темпы роста данного вида кредитования стали стремительно расти и на ипотечном рынке возник «перегрев», правительство изменило условия программы. С июля ставка повышена до 7% годовых, а сумма кредитования снижена до 3 млн для всех субъектов России.
«После изменения условий льготной ипотеки мы видим некоторые изменения. Прошло еще не очень много времени: эти изменения вступили в силу с 1 июля. Данные за первые две недели показывают, что в рамках программы льготной ипотеки, которая была 6,5%, а теперь 7%, выдачи упали где-то в два раза. Новые выдачи упали в два раза, потому что часть тех кредитов, выдача которых раньше подпала бы под льготу, может перейти под рыночные ставки, в расширенную программу по семейной ипотеке», — сказала Набиуллина.
Также после объявления об изменении условий льготной программы аналитики сервиса по поиску недвижимости «Циан» посчитали, что теперь россияне смогут приобрести по ней, сохранив минимальный первоначальный взнос, только 19% квартир на первичном рынке в городах с населением свыше 500 000 человек. Так, фактически мерой поддержки уже не смогут воспользоваться жители Москвы и Сочи. В Санкт-Петербурге доля доступного по программе жилья сократилась с 87 до 5%.