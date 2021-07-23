Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Финансы

Объем выдач ипотечных кредитов по льготной программе упал вдвое после изменения ее условий

Ведомости

Объем выдачи ипотечных кредитов по льготной программе «Господдержка 2020» сократился вдвое после изменения ее условий, заявила в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Программа была запущена в апреле прошлого года и позволяла оформить кредит на покупку жилья в новостройке по фиксированной ставке до 6,5% годовых. При этом максимальная сумма ссуды составляла 6 млн руб. для всех регионов страны, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и их областей, где показатель достигал 12 млн руб. После того, как темпы роста данного вида кредитования стали стремительно расти и на ипотечном рынке возник «перегрев», правительство изменило условия программы. С июля ставка повышена до 7% годовых, а сумма кредитования снижена до 3 млн для всех субъектов России.

«После изменения условий льготной ипотеки мы видим некоторые изменения. Прошло еще не очень много времени: эти изменения вступили в силу с 1 июля. Данные за первые две недели показывают, что в рамках программы льготной ипотеки, которая была 6,5%, а теперь 7%, выдачи упали где-то в два раза. Новые выдачи упали в два раза, потому что часть тех кредитов, выдача которых раньше подпала бы под льготу, может перейти под рыночные ставки, в расширенную программу по семейной ипотеке», — сказала Набиуллина.

Ранее аналитики ВТБ сообщили, что перед изменением программы льготной ипотеки — во второй половине июня — спрос на нее вырос в 1,5 раза по сравнению с первыми двумя неделями месяца. Так, банк выдал 2000 кредитов на общую сумму 8,6 млрд руб. после 1400 ссуд на 5,5 млрд. руб. в предыдущий период. 

Также после объявления об изменении условий льготной программы аналитики сервиса по поиску недвижимости «Циан» посчитали, что теперь россияне смогут приобрести по ней, сохранив минимальный первоначальный взнос, только 19% квартир на первичном рынке в городах с населением свыше 500 000 человек. Так, фактически мерой поддержки уже не смогут воспользоваться жители Москвы и Сочи. В Санкт-Петербурге доля доступного по программе жилья сократилась с 87 до 5%.

Ранее по теме: Хуснуллин предупредил о росте средней ставки по ипотеке в России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных