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Хуснуллин предупредил о росте средней ставки по ипотеке в России

Ведомости

Средняя ставка по ипотеке в России по итогам текущего года вырастет по сравнению с показателем 2020 г. вследствие повышения ключевой ставки Центробанка и удорожания льготной ипотеки, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Если ставка Центробанка сейчас 5,5%, то к ней для расчета ипотечной ставки еще добавляется 1,5-2,5 процентных пункта. Но в силу того, что в первые полгода у нас была достаточно невысокая ставка, то среднегодовая по стране по итогам года будет выше 7%. Если мы в прошлом году ушли на показатель 7%, и даже где-то 6,5% у нас было в отдельных регионах, то сейчас, конечно, ставка немного повысится», — сказал он агентству ТАСС.

По данным ЦБ, на 1 января этого года средневзвешенная ставка по ипотеке составила 7,36%. При этом с июля 2020 г. ключевая ставка находилась на исторически минимальном уровне в 4,25% годовых. Кроме того, с середины апреля в России действовала льготная ипотечная программа «Господдержка 2020», которая позволяла приобрести жилье в новостройке с максимальной ставкой 6,5% годовых.

В этом году на фоне ускорения инфляции ЦБ стал повышать ключевую ставку. На данный момент она находится на уровне 5,5% годовых, однако ближайшее заседание совета директоров регулятора состоится 23 июля. Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила повышение показателя на 1 п.п.

При этом правительство изменило условия программы льготной ипотеки. С начала июля максимальная ставка по ней составляет 7%. Тем не менее пока, на 1 июня, по данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотеке в России составила 7,3%.

Ранее по теме: Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ключевая ставка может вырасти на 1 п. п. до 6,5%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных