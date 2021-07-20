Хуснуллин предупредил о росте средней ставки по ипотеке в России
Средняя ставка по ипотеке в России по итогам текущего года вырастет по сравнению с показателем 2020 г. вследствие повышения ключевой ставки Центробанка и удорожания льготной ипотеки, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Если ставка Центробанка сейчас 5,5%, то к ней для расчета ипотечной ставки еще добавляется 1,5-2,5 процентных пункта. Но в силу того, что в первые полгода у нас была достаточно невысокая ставка, то среднегодовая по стране по итогам года будет выше 7%. Если мы в прошлом году ушли на показатель 7%, и даже где-то 6,5% у нас было в отдельных регионах, то сейчас, конечно, ставка немного повысится», — сказал он агентству ТАСС.
По данным ЦБ, на 1 января этого года средневзвешенная ставка по ипотеке составила 7,36%. При этом с июля 2020 г. ключевая ставка находилась на исторически минимальном уровне в 4,25% годовых. Кроме того, с середины апреля в России действовала льготная ипотечная программа «Господдержка 2020», которая позволяла приобрести жилье в новостройке с максимальной ставкой 6,5% годовых.
В этом году на фоне ускорения инфляции ЦБ стал повышать ключевую ставку. На данный момент она находится на уровне 5,5% годовых, однако ближайшее заседание совета директоров регулятора состоится 23 июля. Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила повышение показателя на 1 п.п.
При этом правительство изменило условия программы льготной ипотеки. С начала июля максимальная ставка по ней составляет 7%. Тем не менее пока, на 1 июня, по данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотеке в России составила 7,3%.