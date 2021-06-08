Эксперты оценили сокращение доли доступных по льготной ипотеке квартир
Россияне смогут приобрести в ипотеку только 19% квартир на первичном рынке в городах с населением свыше 500 000 человек по льготной программе «Господдержка 2020» после изменения ее условий с 1 июля, выяснили аналитики сервиса по поиску жилья Циан (исследование есть в распоряжении «Ведомостей»). Дело в том, что реальная стоимость подобных квартир превышает ту, что предусмотрена обновленной мерой поддержки, — максимум 3,53 млн руб.
При проведении расчетов эксперты брали за основу ситуацию, когда потенциальный покупатель намерен внести минимальный предусмотренный программой первоначальный взнос в 15%. В исследовании учитывались квартиры в строящихся корпусах, продажи которых идут по договорам долевого участия (ДДУ), включая эскроу-счета. Рассматривались города, объем предложения на первичном рынке которых превысил 500 квартир, то есть 26 населенных пунктов.
Изначально программа предусматривала лимит кредитования в 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей. Тогда с условием минимального первоначального взноса в 15% под «Господдержку 2020» подпадали 58% новостроек столицы и 87% — северной столицы. Теперь же, когда лимит сокращен до 3 млн руб., эти показатели упали до 0% и 5% соответственно. Также из программы «выбыла» соответствующая недвижимость в Сочи.
В других населенных пунктах после падения лимита с действовавших ранее 6 млн руб. до нынешних 3 млн руб. потенциальный объем предложения снизился с 88% до 27%. Наиболее хорошо обстоят дела в Кирове и Челябинске: там под программу все еще подпадают 80% и 74% новостроек соответственно. Хуже ситуация в Казани и Владивостоке, где показатели ниже средних по стране — 4% и 18% соответственно.
«Обновленный лимит по льготной ипотеке позволит снизить ежемесячную индексацию цен на жилье, поскольку порядка 70% покупателей приобретают квартиры в кредит. Также с рынка уйдет наиболее рискованная категория заемщиков, которые брали 12 млн рублей, а в качестве первого взноса привлекали потребительский кредит. В итоге это снизит количество потенциально неблагонадежных клиентов», — заявил руководитель аналитического центра Циан Алексей Попов.
По подсчетам аналитиков, сейчас средняя стоимость новостройки в рассматриваемых городах составляет 5,15 млн руб., тогда как по льготной программе — 2,65 млн руб. Таким образом, чтобы воспользоваться ей, первоначальный взнос должен составить не 15%, а 42%.
Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г. На Петербургском международном экономической форуме (ПМЭФ-2021) президент России Владимир Путин предложил продлить программу до 1 июля 2022 г. Ставка при этом будет повышена до 7%, а лимит сокращен до 3 млн руб.