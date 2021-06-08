Решетников назвал выстраданным решение Путина продлить льготную ипотеку
Решение продлить льготную программу ипотеки до 1 июля 2022 г. выстраданное, но сбалансированное, заявил в интервью «Известиям» министр экономического развития Максим Решетников.
Ранее о решении продлить льготную ипотеку объявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ — 2021). Ставку по ипотеке планируется поднять до 7%, сумму кредита установить для всех регионов на уровне 3 млн руб.
«Решение, о котором объявил президент, выстраданное, но сбалансированное. Оно позволит рынку постепенно выходить из зависимости от антикризисных мер и адаптироваться к ситуации», — сказал Решетников. По его словам, резкая остановка программы привела бы к провалу спроса, заморозке или отказу от новых проектов. Решетников добавил, что сейчас идет оздоровление отрасли и увеличение числа проектов, хотя последние полтора года объем запуска строительства жилья сокращался.
Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г.
Ранее Решетников заявлял, что программа привела к возникновению «перегревов» на нескольких региональных рынках. Аналитики ВТБ посчитали, что программа в случае продления потеряет экономический смысл для конечного потребителя лишь в 10—15 из 85 регионов России. О признаках «перегрева» на рынке ипотечного кредитования также говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В связи с этим она заявила о необходимости нормализовать темпы роста ипотеки и не допустить чрезмерного роста долговой нагрузки у людей, которые не в состоянии обслуживать свои долги.