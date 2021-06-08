Решетников назвал выстраданным решение Путина продлить льготную ипотеку

Ранее Решетников заявлял, что программа привела к возникновению «перегревов» на нескольких региональных рынках. Аналитики ВТБ посчитали, что программа в случае продления потеряет экономический смысл для конечного потребителя лишь в 10—15 из 85 регионов России. О признаках «перегрева» на рынке ипотечного кредитования также говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В связи с этим она заявила о необходимости нормализовать темпы роста ипотеки и не допустить чрезмерного роста долговой нагрузки у людей, которые не в состоянии обслуживать свои долги.