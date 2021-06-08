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Решетников назвал выстраданным решение Путина продлить льготную ипотеку

Ведомости

Решение продлить льготную программу ипотеки до 1 июля 2022 г. выстраданное, но сбалансированное, заявил в интервью «Известиям» министр экономического развития Максим Решетников.

Ранее о решении продлить льготную ипотеку объявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ — 2021). Ставку по ипотеке планируется поднять до 7%, сумму кредита установить для всех регионов на уровне 3 млн руб.

«Решение, о котором объявил президент, выстраданное, но сбалансированное. Оно позволит рынку постепенно выходить из зависимости от антикризисных мер и адаптироваться к ситуации», — сказал Решетников. По его словам, резкая остановка программы привела бы к провалу спроса, заморозке или отказу от новых проектов. Решетников добавил, что сейчас идет оздоровление отрасли и увеличение числа проектов, хотя последние полтора года объем запуска строительства жилья сокращался.

Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г.

Ранее Решетников заявлял, что программа привела к возникновению «перегревов» на нескольких региональных рынках. Аналитики ВТБ посчитали, что программа в случае продления потеряет экономический смысл для конечного потребителя лишь в 10—15 из 85 регионов России. О признаках «перегрева» на рынке ипотечного кредитования также говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В связи с этим она заявила о необходимости нормализовать темпы роста ипотеки и не допустить чрезмерного роста долговой нагрузки у людей, которые не в состоянии обслуживать свои долги. 

Ранее по теме: Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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