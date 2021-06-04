Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года

«Срок действия программы, как вы знаете, истекает 1 июля 2021 г. Но, повторю еще раз, программа носила антикризисный, а значит временный характер. Вместе с тем, резко обрывать ее, сворачивать, конечно, нельзя. Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях для решения жилищных проблем граждан и для развития строительной отрасли... Поэтому предлагаю продлить эту программу для всех регионов России еще на один год, до 1 июля следующего года», — рассказал Путин.