Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года

Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 годаСтавка по обновленной программе составит 7%, а максимальный размер кредита – 3 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 г. с повышением размера ставки до 7% и введением единого предельного размера кредита в 3 млн руб. для всех регионов страны. Об этом он заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ — 2021).
Программа, по оценке президента, стала одной из ключевых антикризисных мер по поддержке населения и экономики России, благодаря ей в жилищное строительство было привлечено более 2 трлн руб., а ипотечные кредиты смогли получить свыше 500 тыс. российских семей.
«Срок действия программы, как вы знаете, истекает 1 июля 2021 г. Но, повторю еще раз, программа носила антикризисный, а значит временный характер. Вместе с тем, резко обрывать ее, сворачивать, конечно, нельзя. Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях для решения жилищных проблем граждан и для развития строительной отрасли... Поэтому предлагаю продлить эту программу для всех регионов России еще на один год, до 1 июля следующего года», — рассказал Путин.
При этом размер ставки по льготной ипотеке будет поднят до 7%, а предельная сумма ипотечного кредита составит 3 млн руб. для всех регионов России, подчеркнул президент.
Кроме того, Путин также объявил о расширении программы семейной ипотеки: ставка ипотеки для всех семей, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 г., составит 6% даже если у них всего один ребенок. Максимальная сумма такого кредита для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, где стоимость недвижимости объективно выше — составит 12 млн руб. и 6 млн руб. для всех других субъектов, сказал президент.
Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявлял, что программа привела к возникновению «перегревов» на нескольких региональных рынках. Аналитики ВТБ посчитали, что программа в случае продления потеряет экономический смысл для конечного потребителя лишь в 10—15 из 85 регионов России.