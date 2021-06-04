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Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года

Ставка по обновленной программе составит 7%, а максимальный размер кредита – 3 млн рублей
Денис Куренев
Евгений Разумный / Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 г. с повышением размера ставки до 7% и введением единого предельного размера кредита в 3 млн руб. для всех регионов страны. Об этом он заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ — 2021).

Программа, по оценке президента, стала одной из ключевых антикризисных мер по поддержке населения и экономики России, благодаря ей в жилищное строительство было привлечено более 2 трлн руб., а ипотечные кредиты смогли получить свыше 500 тыс. российских семей.

ВТБ и «Дом.РФ» запустят региональную ипотечную программу со ставками от 2,5%

«Срок действия программы, как вы знаете, истекает 1 июля 2021 г. Но, повторю еще раз, программа носила антикризисный, а значит временный характер. Вместе с тем, резко обрывать ее, сворачивать, конечно, нельзя. Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях для решения жилищных проблем граждан и для развития строительной отрасли... Поэтому предлагаю продлить эту программу для всех регионов России еще на один год, до 1 июля следующего года», — рассказал Путин.

При этом размер ставки по льготной ипотеке будет поднят до 7%, а предельная сумма ипотечного кредита составит 3 млн руб. для всех регионов России, подчеркнул президент.

Путин объявил о расширении программы семейной ипотеки

Ипотеку под 6% теперь смогут получить семьи даже с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года

Кроме того, Путин также объявил о расширении программы семейной ипотеки: ставка ипотеки для всех семей, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 г., составит 6% даже если у них всего один ребенок. Максимальная сумма такого кредита для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, где стоимость недвижимости объективно выше — составит 12 млн руб. и 6 млн руб. для всех других субъектов, сказал президент.

Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявлял, что программа привела к возникновению «перегревов» на нескольких региональных рынках. Аналитики ВТБ посчитали, что программа в случае продления потеряет экономический смысл для конечного потребителя лишь в 10—15 из 85 регионов России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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