Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Общество

Путин объявил о расширении программы семейной ипотеки

Ипотеку под 6% теперь смогут получить семьи даже с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года
Илья Лакстыгал
Сергей Портер / Ведомости

Программа семейной ипотеки будет расширена на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 г., даже если у них всего один ребенок. Ставка ипотеки для них составит 6%, объявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«У нас уже действует системная мера, программа ипотеки для семей, где после 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок. Предлагаю расширить ее действие, распространить на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если в семье пока лишь один ребенок», — сказал Путин. Он подчеркнул, что уже при рождении первенца семья сможет «взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит».

Максимальная сумма такого кредита для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, где стоимость недвижимости объективно выше — составит 12 млн руб. и 6 млн руб. для всех других субъектов, сказал президент.

На данный момент льготная программа семейной ипотеки позволяет людям, у которых с 1 января 2018 г. и до 31 декабря 2022 г. родился второй, третий или последующий ребенок, взять ипотеку в новостройке или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке 6%. Заемщик, его супруг и дети должны быть гражданами России.

Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года

Изначально максимальная сумма займа была установлена в размере 8 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, а также их областях и 3 млн руб. — для остальных регионов. После, в июне 2020 г., по инициативе Путина она была повышена до 12 и 6 млн руб. соответственно.

В середине апреля 2021 г. программу семейной ипотеки расширили и на строительство жилого дома. По подсчетам правительства, после этих дополнений еще 20 тыс. семей смогут улучшить жилищные условия, а объем ипотечных кредитов вырастет на 79 млрд руб. Кроме того, жители Дальнего Востока также могут приобрести по семейной ипотеке и вторичное жилье, однако если только оно находится в сельской местности.

По данным Минфина на март 2021 г., за все время действия программы семейной ипотеки по ней выдано 129,4 тыс. кредитов на сумму 344,3 млрд руб.

Путин сегодня также предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 г., увеличив, в то же время, размер ставки до 7%, а предельную сумму ипотечного кредита установить в 3 млн руб. для всех регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург и их области.

Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г. Программа, по оценке президента, стала одной из ключевых антикризисных мер по поддержке населения и экономики России. Благодаря ей, по словам Путина, в жилищное строительство было привлечено более 2 трлн руб., а ипотечные кредиты смогли получить свыше 500 тыс. российских семей.

Ранее по теме: Сбербанк возобновил выдачу сельской ипотеки

Другие материалы в сюжете

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных