Путин объявил о расширении программы семейной ипотеки

Путин объявил о расширении программы семейной ипотекиИпотеку под 6% теперь смогут получить семьи даже с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года
Программа семейной ипотеки будет расширена на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 г., даже если у них всего один ребенок. Ставка ипотеки для них составит 6%, объявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«У нас уже действует системная мера, программа ипотеки для семей, где после 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок. Предлагаю расширить ее действие, распространить на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если в семье пока лишь один ребенок», — сказал Путин. Он подчеркнул, что уже при рождении первенца семья сможет «взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит».
Максимальная сумма такого кредита для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, где стоимость недвижимости объективно выше — составит 12 млн руб. и 6 млн руб. для всех других субъектов, сказал президент.
На данный момент льготная программа семейной ипотеки позволяет людям, у которых с 1 января 2018 г. и до 31 декабря 2022 г. родился второй, третий или последующий ребенок, взять ипотеку в новостройке или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке 6%. Заемщик, его супруг и дети должны быть гражданами России.
Изначально максимальная сумма займа была установлена в размере 8 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, а также их областях и 3 млн руб. — для остальных регионов. После, в июне 2020 г., по инициативе Путина она была повышена до 12 и 6 млн руб. соответственно.
В середине апреля 2021 г. программу семейной ипотеки расширили и на строительство жилого дома. По подсчетам правительства, после этих дополнений еще 20 тыс. семей смогут улучшить жилищные условия, а объем ипотечных кредитов вырастет на 79 млрд руб. Кроме того, жители Дальнего Востока также могут приобрести по семейной ипотеке и вторичное жилье, однако если только оно находится в сельской местности.
По данным Минфина на март 2021 г., за все время действия программы семейной ипотеки по ней выдано 129,4 тыс. кредитов на сумму 344,3 млрд руб.
Путин сегодня также предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 г., увеличив, в то же время, размер ставки до 7%, а предельную сумму ипотечного кредита установить в 3 млн руб. для всех регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург и их области.
Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г. Программа, по оценке президента, стала одной из ключевых антикризисных мер по поддержке населения и экономики России. Благодаря ей, по словам Путина, в жилищное строительство было привлечено более 2 трлн руб., а ипотечные кредиты смогли получить свыше 500 тыс. российских семей.