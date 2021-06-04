Путин объявил о расширении программы семейной ипотеки

Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г. Программа, по оценке президента, стала одной из ключевых антикризисных мер по поддержке населения и экономики России. Благодаря ей, по словам Путина, в жилищное строительство было привлечено более 2 трлн руб., а ипотечные кредиты смогли получить свыше 500 тыс. российских семей.