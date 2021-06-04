Сбербанк возобновил выдачу сельской ипотеки
Сбербанк с 4 июня возобновил выдачу ипотечных кредитов в рамках льготной программы «Сельская ипотека», сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме заместитель председателя правления банка Кирилл Царёв.
«Мы сегодня запускаем снова программу сельская ипотека. Она у нас работала в прошлом году. В этом году мы снова запускаем эту программу под ставку 2,7% годовых, поэтому очень надеемся, что она будет востребована у наших сельчан», — сказал он.
Царев отметил, что Минсельхоз уже выделил средства на данную программу. Объём субсидирования составит примерно 600 млн руб.
В прошлом году Сбербанк выдавал сельскую ипотеку по ставке 3% годовых. Тогда кредитная организация за 8 часов с момента запуска программы приняла 1100 заявок на 3 млрд руб. при лимите госсубсидии в 97 млн руб.