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Сбербанк возобновил выдачу сельской ипотеки

Ведомости

Сбербанк с 4 июня возобновил выдачу ипотечных кредитов в рамках льготной программы «Сельская ипотека», сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме заместитель председателя правления банка Кирилл Царёв.

«Мы сегодня запускаем снова программу сельская ипотека. Она у нас работала в прошлом году. В этом году мы снова запускаем эту программу под ставку 2,7% годовых, поэтому очень надеемся, что она будет востребована у наших сельчан», — сказал он.

Царев отметил, что Минсельхоз уже выделил средства на данную программу. Объём субсидирования составит примерно 600 млн руб.

В прошлом году Сбербанк выдавал сельскую ипотеку по ставке 3% годовых. Тогда кредитная организация за 8 часов с момента запуска программы приняла 1100 заявок на 3 млрд руб. при лимите госсубсидии в 97 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных