ВТБ и «Дом.РФ» запустят региональную ипотечную программу со ставками от 2,5%
Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников и заместитель генерального директора «Дом.РФ» Артем Федорко на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого будет создана универсальная региональная программа поддержки ипотечных заемщиков.
Программа предполагает возможность субсидирования первоначального взноса и ставки по кредиту, причем ее условия будут общими для всего рынка. Планируется, что проект будет разработан к четвертому кварталу этого года.
«За счет сочетания федеральных, региональных и отраслевых программ процентная ставка при покупке квартиры может составить 3,5%, а если в семье родился ребенок с начала 2018 г. — 2,5 %. При покупке квартиры или ИЖС на селе процентная ставка может составить от 0,1 до 1%. Такие условия позволят гражданам, перед которыми у регионов есть обязательства по улучшению жилищных условий, оперативно решить свой «квартирный вопрос», — заявил Федорко.
По данным «Дом.РФ», сейчас в России реализуются свыше 240 региональных жилищных программ с разными условиями. При этом у граждан не всегда есть возможность получить поддержку в режиме «одного окна», так как в этом сегменте отсутствует единый технический оператор. Это в итоге приводит к ситуации, когда к участию в программах допускаются лишь некоторые банки, что значительно снижает число потенциальных клиентов ипотечных программ.