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ВТБ и «Дом.РФ» запустят региональную ипотечную программу со ставками от 2,5%

Ведомости

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников и заместитель генерального директора «Дом.РФ» Артем Федорко на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого будет создана универсальная региональная программа поддержки ипотечных заемщиков.

Программа предполагает возможность субсидирования первоначального взноса и ставки по кредиту, причем ее условия будут общими для всего рынка. Планируется, что проект будет разработан к четвертому кварталу этого года.

«За счет сочетания федеральных, региональных и отраслевых программ процентная ставка при покупке квартиры может составить 3,5%, а если в семье родился ребенок с начала 2018 г. — 2,5 %. При покупке квартиры или ИЖС на селе процентная ставка может составить от 0,1 до 1%. Такие условия позволят гражданам, перед которыми у регионов есть обязательства по улучшению жилищных условий, оперативно решить свой «квартирный вопрос», — заявил Федорко.

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По данным «Дом.РФ», сейчас в России реализуются свыше 240 региональных жилищных программ с разными условиями. При этом у граждан не всегда есть возможность получить поддержку в режиме «одного окна», так как в этом сегменте отсутствует единый технический оператор. Это в итоге приводит к ситуации, когда к участию в программах допускаются лишь некоторые банки, что значительно снижает число потенциальных клиентов ипотечных программ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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