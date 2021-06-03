ВТБ и «Дом.РФ» запустят региональную ипотечную программу со ставками от 2,5%

По данным «Дом.РФ», сейчас в России реализуются свыше 240 региональных жилищных программ с разными условиями. При этом у граждан не всегда есть возможность получить поддержку в режиме «одного окна», так как в этом сегменте отсутствует единый технический оператор. Это в итоге приводит к ситуации, когда к участию в программах допускаются лишь некоторые банки, что значительно снижает число потенциальных клиентов ипотечных программ.