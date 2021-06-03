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Глава застройщика ПИК обвинил «Яндекс» в копировании бизнес-моделей

В «Яндексе» ответили, что здоровая конкуренция позволит сделать рынок аренды прозрачнее
Татьяна Морозова
Максим Стулов / Ведомости

Президент и основной акционер группы компаний ПИК Сергей Гордеев заявил в ходе выступления на ПМЭФ-2021 о копировании «Яндексом» сервиса по сдаче жилья «Пик-Аренда». По его словам, у «Яндекса» «нет времени на инновации», бизнес-модель компании сейчас заключается в «copy-paste».

«При этом они не рискуют, потому что уже готовую технологию заимствуют, ничего не вкладывают и не мучаются, все остается на изобретателях. Таким образом заимствует инновации. Можно другим словом это назвать, можно сказать, что они воруются, копипастятся или воруются», — сказал Гордеев. «Мы сделали бизнес, а компания “Яндекс” взяла его и скопипастила. Скопипастила всю бизнес-модель, всю рекламу, все лендинги. Просто вообще решила не заморачиваться, а взять и подчистую слизать», — возмутился он.

Представитель «Яндекса» сообщил «Ведомостям», что компания запустила сервис долгосрочной аренды жилья, «основываясь на анализе рынка и потребностях его участников — собственников и арендаторов».

«Наша цель — превратить сложный и многоступенчатый процесс аренды в удобную и понятную цифровую услугу. Аналогичные сервисы существуют как в России, так и в других странах. Игроков немало, и мы верим, что здоровая конкуренция позволит сделать рынок аренды недвижимости прозрачнее для всех его участников», — отметили в «Яндексе».

«Пик-Аренда» основана выходцем из Uber Ильёй Дроздовым, Никитой Комаровым и Дмитрием Хануковым в 2018 г. По собственным данным на 2020 г., ежемесячно сервис помогает сдать 500-1000 квартир. Инвестиции в проект компания не раскрывает. В 2018 г. в ПИК говорили «Ведомостям», что готовы инвестировать в развитие сервиса до 500 млн рублей в течение двух лет. «Пик-Аренда» занимается фотосъёмкой квартир, продвижением объявлений, оформлением договоров и страхованием. Сервис предлагает контролировать арендные и коммунальные платежи, раз в квартал проверять состояние жилья и отправлять собственнику фотоотчёты. Стоимость услуг сервиса для жильцов — единовременная комиссия 50% от месячной ставки аренды. Для собственника — 30% (на запуске 20%). Сервис привлекает арендаторов через «Циан», Avito, «Яндекс.Недвижимость» и другие площадки.

1 июня «Яндекс» объявил о запуске сервиса для долгосрочной аренды жилья, ориентированного в первую очередь на владельцев квартир. Как указывается в описании сервиса «Яндекс.Аренда», сотрудники компании сами готовят квартиру к сдаче и составляют объявление, проводят просмотры, а после заселения арендаторов занимаются всеми вопросами по аренде. Также сервис предоставляет страховку квартиры на сумму до 1 млн руб. и возмещение простоя жилплощади на сумму до 240 тыс. руб. в случае незапланированного отказа арендатора от исполнения договора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных