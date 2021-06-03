Глава застройщика ПИК обвинил «Яндекс» в копировании бизнес-моделей

Глава застройщика ПИК обвинил «Яндекс» в копировании бизнес-моделейВ «Яндексе» ответили, что здоровая конкуренция позволит сделать рынок аренды прозрачнее
Президент и основной акционер группы компаний ПИК Сергей Гордеев заявил в ходе выступления на ПМЭФ-2021 о копировании «Яндексом» сервиса по сдаче жилья «Пик-Аренда». По его словам, у «Яндекса» «нет времени на инновации», бизнес-модель компании сейчас заключается в «copy-paste».
«При этом они не рискуют, потому что уже готовую технологию заимствуют, ничего не вкладывают и не мучаются, все остается на изобретателях. Таким образом заимствует инновации. Можно другим словом это назвать, можно сказать, что они воруются, копипастятся или воруются», — сказал Гордеев. «Мы сделали бизнес, а компания “Яндекс” взяла его и скопипастила. Скопипастила всю бизнес-модель, всю рекламу, все лендинги. Просто вообще решила не заморачиваться, а взять и подчистую слизать», — возмутился он.
Представитель «Яндекса» сообщил «Ведомостям», что компания запустила сервис долгосрочной аренды жилья, «основываясь на анализе рынка и потребностях его участников — собственников и арендаторов».
«Наша цель — превратить сложный и многоступенчатый процесс аренды в удобную и понятную цифровую услугу. Аналогичные сервисы существуют как в России, так и в других странах. Игроков немало, и мы верим, что здоровая конкуренция позволит сделать рынок аренды недвижимости прозрачнее для всех его участников», — отметили в «Яндексе».
«Пик-Аренда» основана выходцем из Uber Ильёй Дроздовым, Никитой Комаровым и Дмитрием Хануковым в 2018 г. По собственным данным на 2020 г., ежемесячно сервис помогает сдать 500-1000 квартир. Инвестиции в проект компания не раскрывает. В 2018 г. в ПИК говорили «Ведомостям», что готовы инвестировать в развитие сервиса до 500 млн рублей в течение двух лет. «Пик-Аренда» занимается фотосъёмкой квартир, продвижением объявлений, оформлением договоров и страхованием. Сервис предлагает контролировать арендные и коммунальные платежи, раз в квартал проверять состояние жилья и отправлять собственнику фотоотчёты. Стоимость услуг сервиса для жильцов — единовременная комиссия 50% от месячной ставки аренды. Для собственника — 30% (на запуске 20%). Сервис привлекает арендаторов через «Циан», Avito, «Яндекс.Недвижимость» и другие площадки.
1 июня «Яндекс» объявил о запуске сервиса для долгосрочной аренды жилья, ориентированного в первую очередь на владельцев квартир. Как указывается в описании сервиса «Яндекс.Аренда», сотрудники компании сами готовят квартиру к сдаче и составляют объявление, проводят просмотры, а после заселения арендаторов занимаются всеми вопросами по аренде. Также сервис предоставляет страховку квартиры на сумму до 1 млн руб. и возмещение простоя жилплощади на сумму до 240 тыс. руб. в случае незапланированного отказа арендатора от исполнения договора.