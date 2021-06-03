Крупнейший гостиничный холдинг Катара готовится выйти на российский рынок

Он отметил, что компания рассчитывает искать подходящие объекты и выкупать их. «Это должен быть хороший объект с правильной локацией», — пояснил он, уточнив, что компанию интересует только люксовый сегмент. «Мы пока на ранней стадии. Но могу сказать, что уже сегодня я посмотрел два отеля в Санкт-Петербурге», — подчеркнул Хамфрис.