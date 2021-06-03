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Крупнейший гостиничный холдинг Катара готовится выйти на российский рынок

Ведомости

Крупнейший в Катаре владелец, оператор и девелопер отелей Katara Hospitality начал поиск объектов для покупки в России, сообщил «Ведомостям» исполняющий обязанности гендиректора компании Эндрю Хамфрис в кулуарах ПМЭФ-2021.

«Мы уверены, что Россия очень интересный рынок для нас. Мы определенно будем работать в России. Москва и Санкт-Петербург являются одними из крупнейших мегаполисов в мире и мы должны быть здесь. Но о конкретных сделках пока говорить рано», — сказал Хамфрис.

Он отметил, что компания рассчитывает искать подходящие объекты и выкупать их. «Это должен быть хороший объект с правильной локацией», — пояснил он, уточнив, что компанию интересует только люксовый сегмент. «Мы пока на ранней стадии. Но могу сказать, что уже сегодня я посмотрел два отеля в Санкт-Петербурге», — подчеркнул Хамфрис.

По словам Хамфриса, после покупки компания, как правило, вкладывает деньги в развитие приобретенного отеля и совокупная сумма инвестиций в один объект может составить «сотни миллионов долларов». Как ранее сообщали «Ведомости», в парижский отель The Peninsula холдинг инвестировал $900 млн.

В состав холдинга Katara Hospitality входят 42 отеля в 12 странах, в том числе во Франции, США, Великобритании, Италии и др. Компания планирует расширить число отелей до 60 к 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных