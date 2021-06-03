Крупнейший гостиничный холдинг Катара готовится выйти на российский рынок
Крупнейший в Катаре владелец, оператор и девелопер отелей Katara Hospitality начал поиск объектов для покупки в России, сообщил «Ведомостям» исполняющий обязанности гендиректора компании Эндрю Хамфрис в кулуарах ПМЭФ-2021.
«Мы уверены, что Россия очень интересный рынок для нас. Мы определенно будем работать в России. Москва и Санкт-Петербург являются одними из крупнейших мегаполисов в мире и мы должны быть здесь. Но о конкретных сделках пока говорить рано», — сказал Хамфрис.
Он отметил, что компания рассчитывает искать подходящие объекты и выкупать их. «Это должен быть хороший объект с правильной локацией», — пояснил он, уточнив, что компанию интересует только люксовый сегмент. «Мы пока на ранней стадии. Но могу сказать, что уже сегодня я посмотрел два отеля в Санкт-Петербурге», — подчеркнул Хамфрис.
По словам Хамфриса, после покупки компания, как правило, вкладывает деньги в развитие приобретенного отеля и совокупная сумма инвестиций в один объект может составить «сотни миллионов долларов». Как ранее сообщали «Ведомости», в парижский отель The Peninsula холдинг инвестировал $900 млн.
В состав холдинга Katara Hospitality входят 42 отеля в 12 странах, в том числе во Франции, США, Великобритании, Италии и др. Компания планирует расширить число отелей до 60 к 2030 г.