Мутко призвал реформировать подход к поддержке ипотечных заемщиков

Ранее Банк России сообщил, что по итогам 2020 г. квартиры среднего и улучшенного качества подорожали на 12% и 13% соответственно, а элитные — на 7%. Цены на жилье среднего и улучшенного качества на вторичном рынке выросли на 10%, элитные — на 6%. В первом квартале, по данным Росстата, жилье на вторичном рынке подорожало на 17,6% в годовом выражении, а на вторичном — на 13,6%.