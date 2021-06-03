Мутко призвал реформировать подход к поддержке ипотечных заемщиков
Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко выразил мнение, что сейчас необходимо перейти от масштабных мер поддержки ипотечных заемщиков к системным мерам. Об этом он сказал «Ведомостям» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).
«Сейчас ситуация такова, что, мне кажется, надо уходить в системные меры. Если мы говорим, что кризис — это временное явление, если Министерство экономики дает нам прогноз, что 1 января 2022 года начнут восстанавливаться доходы, растет экономика, значит, давайте тормознем и сделаем системные меры», — сказал он.
В качестве примера подобных мер Мутко назвал сохранение льгот для наиболее нуждающихся категорий населения, желающих приобрести жилье. Он также допустил реализацию ряда мер в отдельных регионах и ограничение выдачи кредитов.
Комментируя заявление Банка России о «перегреве» на рынке ипотеки, Мутко сказал, что рост цен логичен, так как объем спроса превышает предложение. Ввиду этого он указал на необходимость наращивания объемов строительства.
Мутко заявил, что о понятии «льготная ипотека» нужно забыть.
«Что касается меры — уже забыть это слово «льготная ипотека», а сделать меру такую постоянно действующую, меру системную», — резюмировал глава «Дом.РФ».
Мутко добавил, что сейчас строительный рынок восстановился. Однако на повышении цен на жилье сказываются также цены на металл и действующие ограничения.
Ранее Банк России сообщил, что по итогам 2020 г. квартиры среднего и улучшенного качества подорожали на 12% и 13% соответственно, а элитные — на 7%. Цены на жилье среднего и улучшенного качества на вторичном рынке выросли на 10%, элитные — на 6%. В первом квартале, по данным Росстата, жилье на вторичном рынке подорожало на 17,6% в годовом выражении, а на вторичном — на 13,6%.
Льготная ипотека была запущена в России в апреле прошлого года, чтобы поддержать строительную отрасль и население на фоне пандемии коронавируса. Мера позволяет оформить ипотечный кредит по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых.