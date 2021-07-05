ВТБ сообщил о росте спроса на льготную ипотеку перед изменением ее условий

После этого аналитики сервиса по поиску недвижимости «Циан» посчитали, что после изменения условий программы россияне смогут приобрести по ней, сохранив минимальный первоначальный взнос, только 19% квартир на первичном рынке в городах с населением свыше 500 000 человек. Так, фактически мерой поддержки уже не смогут воспользоваться жители Москвы и Сочи. В Санкт-Петербурге доля доступного по программе жилья сократилась с 87 до 5%.