Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Финансы

ВТБ сообщил о росте спроса на льготную ипотеку перед изменением ее условий

Ведомости

Во второй половине июня средненедельный объем выдачи льготной ипотеки клиентам ВТБ по программе «Господдержка 2020» превысил 2000 кредитов на общую сумму 8,6 млрд руб., тогда как в первой половине месяца он составил около 1400 ссуд на 5,5 млрд. руб., сообщила пресс-служба банка.

Таким образом, перед изменением условий программы, вступивших в силу после 1 июля, спрос на нее увеличился в 1,5 раза, резюмировали в кредитной организации.

«Как мы и ожидали, в конце июня произошел существенный рост числа совершенных сделок по льготной ипотеке. Это связано с желанием заемщиков, особенно в крупных городах, успеть решить свой квартирный вопрос на более выгодных условиях», — заявил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

Программа «Господдержка 2020» была запущена в апреле прошлого года на фоне пандемии коронавируса. Она позволяла приобрести жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых. Максимальная стоимость кредита при этом составляла 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов России.

В начале июня этого года президент страны Владимир Путин объявил об изменении условий программы. Это произошло на фоне сообщений Министерства экономического развития и Центробанка о «перегреве» ипотечного рынка. Теперь ставка по «Господдержке 2020» составит 7% годовых, а максимальный размер ссуды для всех регионов — 3 млн руб.

После этого аналитики сервиса по поиску недвижимости «Циан» посчитали, что после изменения условий программы россияне смогут приобрести по ней, сохранив минимальный первоначальный взнос, только 19% квартир на первичном рынке в городах с населением свыше 500 000 человек. Так, фактически мерой поддержки уже не смогут воспользоваться жители Москвы и Сочи. В Санкт-Петербурге доля доступного по программе жилья сократилась с 87 до 5%.

Ранее по теме: Эксперты оценили сокращение доли доступных по льготной ипотеке квартир

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных