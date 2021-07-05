ВТБ сообщил о росте спроса на льготную ипотеку перед изменением ее условий
Во второй половине июня средненедельный объем выдачи льготной ипотеки клиентам ВТБ по программе «Господдержка 2020» превысил 2000 кредитов на общую сумму 8,6 млрд руб., тогда как в первой половине месяца он составил около 1400 ссуд на 5,5 млрд. руб., сообщила пресс-служба банка.
Таким образом, перед изменением условий программы, вступивших в силу после 1 июля, спрос на нее увеличился в 1,5 раза, резюмировали в кредитной организации.
«Как мы и ожидали, в конце июня произошел существенный рост числа совершенных сделок по льготной ипотеке. Это связано с желанием заемщиков, особенно в крупных городах, успеть решить свой квартирный вопрос на более выгодных условиях», — заявил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.
Программа «Господдержка 2020» была запущена в апреле прошлого года на фоне пандемии коронавируса. Она позволяла приобрести жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых. Максимальная стоимость кредита при этом составляла 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов России.
В начале июня этого года президент страны Владимир Путин объявил об изменении условий программы. Это произошло на фоне сообщений Министерства экономического развития и Центробанка о «перегреве» ипотечного рынка. Теперь ставка по «Господдержке 2020» составит 7% годовых, а максимальный размер ссуды для всех регионов — 3 млн руб.
После этого аналитики сервиса по поиску недвижимости «Циан» посчитали, что после изменения условий программы россияне смогут приобрести по ней, сохранив минимальный первоначальный взнос, только 19% квартир на первичном рынке в городах с населением свыше 500 000 человек. Так, фактически мерой поддержки уже не смогут воспользоваться жители Москвы и Сочи. В Санкт-Петербурге доля доступного по программе жилья сократилась с 87 до 5%.