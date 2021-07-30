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Средняя ставка по ипотеке в России упала до исторического минимума

Ведомости

Средневзвешенная ставка по ипотеке в России по данным на 1 июля этого года составила 7,07% годовых, что является новым историческим минимумом, следует из материалов Центробанка.

По сравнению с 1 июня показатель сократился на 0,23 п. п. Предыдущий минимум в стране был зафиксирован 1 февраля и 1 апреля. Тогда ставка опускалась до 7,23% годовых.

1 июля 2020 г. средняя ипотечная ставка в России была на уровне 7,64%. Однако после того, как ЦБ понизил ключевую ставку до рекордно низких 4,25% годовых (на этом уровне она была с конца июля 2020 г. по конец марта 2021 г.), показатель стал падать.

Накануне аналитики Дом.РФ и Frank RG сообщили, что на конец июня средневзвешенная ставка по ипотеке в новостройках составила 8,22% годовых, на вторичном рынке — 8,43%, а рефинансирования — 8,23%. При этом ставка по программе «Льготная ипотека» зафиксирована на уровне 5,58%, а по «Семейной ипотеке» — 5,14%.

Вчера Объединенное кредитное бюро (ОКБ) сообщило, что полная стоимость кредита (ПСК) в сегменте ипотеки в России в июне вновь достигла исторически минимальных 8,5% годовых. Это связано со значением ключевой ставки, которая сейчас уже повышена до 6,5% годовых, а также с завершением действия льготной программы по приобретению жилья в новостройке «Господдержка 2020» по старым условиям.

Ранее по теме: Полная стоимость ипотеки в России упала до исторического минимума

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных