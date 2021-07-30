Средняя ставка по ипотеке в России упала до исторического минимума

1 июля 2020 г. средняя ипотечная ставка в России была на уровне 7,64%. Однако после того, как ЦБ понизил ключевую ставку до рекордно низких 4,25% годовых (на этом уровне она была с конца июля 2020 г. по конец марта 2021 г.), показатель стал падать.