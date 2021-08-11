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Издательство «Эксмо-АСТ» подало в суд на Telegram из-за пиратского контента

Ведомости

Издательства АСТ и «Эксмо» из группы «Эксмо-АСТ» подали в суд на Telegram, потому что мессенджер не удалил пиратский контент, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку Мосгорсуда. Суд обязал Роскомнадзор заблокировать доступ к книгам издания, которые публикуются в Telegram-каналах.

Член правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ, представляет интересы издательства в суде) Максим Рябыко заявил, что «Эксмо-АСТ» требует прекратить создание условий для распространения конкретных книг.

Издание первый раз подало два иска к Telegram, ранее для удаления пиратского контента оно обращалось в Telegram, Apple и Google, которые переадресовывали жалобы в магазины приложений. С 2019 г. по требованию АЗАПИ в интересах издательства Telegram удалил 52 000 пиратских книг и 31 канал. После обращения в Apple по требованию корпорации Telegram заблокировал 346 каналов в iOS, по требованию Google – 69 каналов в Android.

В «Эксмо-АСТ» заявили, что Telegram реагирует не на все жалобы. В 2020 г. АЗАПИ оценила ежегодные убытки группы от пиратских копий в Telegram-каналах в 55 млрд руб. Рябыко пояснил, что АЗАПИ планирует набрать «критическую массу» судебных решений, чтобы появилась возможность заблокировать мессенджер за многократные нарушения. Однако издательства скорее нацелены на внедрение системы цифровых отпечатков в Telegram. Вице-президент Telegram Илья Перекопский не ответил на запрос издания.

Ранее АЗАПИ судилась с «ВКонтакте» из-за нелегальных электронных и аудиокниг. Разбирательство закончилось в сентябре 2019 года, компании подписали антипиратский меморандум, который предусматривает премодерацию загружаемых файлов с использованием «цифрового отпечатка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных