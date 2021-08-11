Издательство «Эксмо-АСТ» подало в суд на Telegram из-за пиратского контента

Издание первый раз подало два иска к Telegram, ранее для удаления пиратского контента оно обращалось в Telegram, Apple и Google, которые переадресовывали жалобы в магазины приложений. С 2019 г. по требованию АЗАПИ в интересах издательства Telegram удалил 52 000 пиратских книг и 31 канал. После обращения в Apple по требованию корпорации Telegram заблокировал 346 каналов в iOS, по требованию Google – 69 каналов в Android.