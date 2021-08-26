Forbes назвал крупнейших инвесторов в социальные проекты и экологию

Совладелец «Евраз» и владелец британского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович. Его импакт-инвестиции издание оценивает в $2,2 млрд. Самые крупные его пожертвования (около $1 млрд) были сделаны на Чукотке в период его губернаторства (2000–2008 гг.). Всего за 15 лет Абрамович лично потратил на благотворительность $2,7 млрд, $300 млн пошло на поддержку социально-культурной сферы. Один из последних проектов — Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм». В Израиле Абрамович инвестирует в передовую медицину, в частности предоставил $60 млн медцентру «Шиба» в Тель-Авиве на строительство нового отделения диагностики и исследований в области ядерной медицины.