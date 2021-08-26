Forbes назвал крупнейших инвесторов в социальные проекты и экологию
Российский Forbes составил первый рейтинг импакт-инвесторов — бизнесменов, которые жертвуют и инвестируют средства, направленные на снижение негативных последствий для общества и экологии.
Импакт-инвестиции — вложения в социальные и экологические проекты, которое предполагает получение некой нормы прибыли, (в том числе ниже рыночной) поясняет издание. Но первоочередной целью вложений является социальное воздействие.
Крупнейшим импакт-инвестором, по версии Forbes, стал бывший замминистра связи и экс-директор Yota Денис Свердлов из-за его проекта по производству коммерческих электромобилей Arrival. Основанный Свердловым проект «полностью зеленый» и обеспечивает безотходное производство электрокаров. По данным издания, Свердлов с начала 2010 г. потратил на социальные и экологические проекты порядка $5,65 млрд.
Кто еще входит в топ-5 крупнейших импакт-инвесторов:
Основной акционер USM Holdings Алишер Усманов. По версии издания, за последние 10 лет он сам и все его компании потратили на благотворительность, социальные и экологические проекты в общей сложности почти $5,2 млрд. Из этой суммы $1,29 млрд приходится на самого Усманова, часть средств прошла через два фонда — «Искусство, наука и спорт» и «За будущее фехтования».
Совладелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг. Импакт-инвестиции издание оценило в $2,53 млрд. Самый известный проект Вексельберга — Музей Фаберже в Санкт-Петербурге. Бизнесмен приобрел коллекцию ювелирного искусства (оценивается более чем в $1 млрд) и реставрировал Шуваловский дворец, где она выставлена.
Контролирующий акционер «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК) Владимир Лисин с импакт-инвестициями в размере $2,4 млрд. В 2010–2020 гг. НЛМК вложил в экологическую модернизацию предприятий группы более 115 млрд руб. Более 9 млрд руб. было направлено с 2010 г. на лечение сложных заболеваний, в том числе детских. В частности, НЛМК помогает детям с синдромом спинальной мышечной атрофии получить препараты «Золгенсма» и «Спинраза», стоимость одного укола которых доходит до $2,5 млн.
Совладелец «Евраз» и владелец британского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович. Его импакт-инвестиции издание оценивает в $2,2 млрд. Самые крупные его пожертвования (около $1 млрд) были сделаны на Чукотке в период его губернаторства (2000–2008 гг.). Всего за 15 лет Абрамович лично потратил на благотворительность $2,7 млрд, $300 млн пошло на поддержку социально-культурной сферы. Один из последних проектов — Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм». В Израиле Абрамович инвестирует в передовую медицину, в частности предоставил $60 млн медцентру «Шиба» в Тель-Авиве на строительство нового отделения диагностики и исследований в области ядерной медицины.
В топ-10 крупнейших импакт-инвесторов также вошли владелец Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) и «Еврохима» Андрей Мельниченко ($2,02 млрд), основатель и совладелец холдинга En+ Олег Дерипаска ($1,94 млрд), президент и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин ($1,86 млрд), основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов ($1,75 млрд) и президент «Лукойла» Вагит Алекперов ($1,16 млрд).