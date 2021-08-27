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Тим Кук получил акции Apple на $750 млн в честь десятилетия на посту главы компании

Ведомости

Генеральный директор Apple Тим Кук получил 5 млн акций компании общей стоимостью $750 млн, сообщает CNBC со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). 

Это итоговый бонус, который получил Кук в рамках соглашения 2011 г., когда он возглавил Apple. Его бонус в акциях был привязан к стоимости акций в сравнении с другими компаниями в S&P 500. Apple входила в первую треть компаний S&P 500 с общей прибылью акционеров 191,83% за последние три года, отмечает издание. 

Она занимала 13-е место из 442 компаний, представленных в S&P 500. В прошлом году Кук получил новый компенсационный пакет, который действует до 2026 г. Большая часть вознаграждения Кука выплачивается в виде ограниченных паев акций. 

Ранее на этой неделе Кук пожертвовал акции Apple на сумму почти $10 млн  неназванной благотворительной организации. Кук также заявлял, что пожертвует все свое состояние на благотворительность. 

Тим Кук занял пост гендиректора Apple после ухода с поста сооснователя компании Стива Джобса из-за продолжительной болезни. За 10 лет под управлением Кука капитализация Apple увеличилась с $350 млрд до $2 трлн. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных