Тим Кук получил акции Apple на $750 млн в честь десятилетия на посту главы компании
Генеральный директор Apple Тим Кук получил 5 млн акций компании общей стоимостью $750 млн, сообщает CNBC со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Это итоговый бонус, который получил Кук в рамках соглашения 2011 г., когда он возглавил Apple. Его бонус в акциях был привязан к стоимости акций в сравнении с другими компаниями в S&P 500. Apple входила в первую треть компаний S&P 500 с общей прибылью акционеров 191,83% за последние три года, отмечает издание.
Она занимала 13-е место из 442 компаний, представленных в S&P 500. В прошлом году Кук получил новый компенсационный пакет, который действует до 2026 г. Большая часть вознаграждения Кука выплачивается в виде ограниченных паев акций.
Ранее на этой неделе Кук пожертвовал акции Apple на сумму почти $10 млн неназванной благотворительной организации. Кук также заявлял, что пожертвует все свое состояние на благотворительность.
Тим Кук занял пост гендиректора Apple после ухода с поста сооснователя компании Стива Джобса из-за продолжительной болезни. За 10 лет под управлением Кука капитализация Apple увеличилась с $350 млрд до $2 трлн.