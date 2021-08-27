Тим Кук получил акции Apple на $750 млн в честь десятилетия на посту главы компании

Это итоговый бонус, который получил Кук в рамках соглашения 2011 г., когда он возглавил Apple. Его бонус в акциях был привязан к стоимости акций в сравнении с другими компаниями в S&P 500. Apple входила в первую треть компаний S&P 500 с общей прибылью акционеров 191,83% за последние три года, отмечает издание.