«Газпром» сообщил о финальной стадии реализации «Северного потока — 2»

Ранее МИД Германии опубликовал совместное с США заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2». В частности, в нем говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет, чтобы обеспечить Украине доход от транзита российского газа в Европу после запуска нового газопровода.