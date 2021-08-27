«Газпром» сообщил о финальной стадии реализации «Северного потока — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» находится на финальной стадии реализации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Газпрома» по итогам встречи председателя правления компании Алексея Миллера и руководителя австрийской компании OMV Райнера Зеле.
«Отдельное внимание было уделено проекту «Северный поток – 2», который находится в финальной стадии реализации», — говорится в сообщении.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.
Ранее МИД Германии опубликовал совместное с США заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2». В частности, в нем говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет, чтобы обеспечить Украине доход от транзита российского газа в Европу после запуска нового газопровода.