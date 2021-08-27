Петербургская биржа приостановила торги из-за технического сбоя

«В соответствии с пунктом 17 Приложения 4 к Положению о деятельности по проведению организованных торгов, утвержденном Банком России 17.10.2014 г. № 437-П, Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» сообщает о приостановке в 16:29 организованных торгов ценными бумагами», — говорится в сообщении.