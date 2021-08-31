В Минвостокразвития заявили об отказе от проекта единой лесной госкорпорации
«Тема с кругляком, по всей видимости, закрыта», — ответил Чекунков на вопрос о дальнейших шансах создания единой лесной госкорпорации после того, как против инициативы выступила вице-премьер Виктория Абрамченко. Глава Минвостокразвития пояснил, что в целом приближающийся запрет вывоза леса-кругляка на экспорт для Дальнего Востока — «больная тема».
«В 2020 г. у нас было экспортировано 4,7 млн куб. м круглого леса стоимостью $1 млрд. В отрасли заняты 8500 человек, вместе с семьями — до 30 000 человек. Многие из них живут в поселках, в которых вообще больше нечем заняться. Запрет на экспорт леса является для них экзистенциальным вызовом», — сказал Чекунков. По его словам, лесопромышленники оказались «заложниками инвестиционных планов своих акционеров и невозможности вовремя создать перерабатывающие мощности», а собственники неправильно провели оценку рынков.
«Будем работать в связке с регионами, Минпромторгом и всем правительством, чтобы сохранить рабочие места (после вступления в силу запрета на экспорт необработанного леса. — Прим. ред.). Будем договариваться о льготном финансировании и рефинансировании существующей кредитной нагрузки предприятий, чтобы как-то дотянуть до того счастливого дня, когда переработка будет соответствовать лесосеке, которая у них есть», — пояснил Чекунков.
О планах Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Минвостокразвития стать учредителями госкомпании, которая получит роль «эксклюзивного агента» для экспорта леса-кругляка с Дальнего Востока, РБК со ссылкой на источники узнал в мае. Компанию планировалось создать до конца 2021 г. Вместо экспорта лес-кругляк от заготовителей новая госкомпания должна была отправлять к квалифицированным переработчикам на территории Дальнего Востока, таким образом, став оператором лесной отрасли. И лишь затем обработанные лесоматериалы будут экспортироваться за рубеж. Кроме того, компания намеревалась также отправлять переработанные в биотопливо отходы лесопереработки в Китай, Японию и Южную Корею.
Предполагалось, что за свои услуги госкомпания будет взимать агентское вознаграждение: 1% с низкокачественной и 25% — с высококачественной древесины. Прибыль должна была идти на модернизацию лесоперерабротки.