В Минвостокразвития заявили об отказе от проекта единой лесной госкорпорации

«В 2020 г. у нас было экспортировано 4,7 млн куб. м круглого леса стоимостью $1 млрд. В отрасли заняты 8500 человек, вместе с семьями — до 30 000 человек. Многие из них живут в поселках, в которых вообще больше нечем заняться. Запрет на экспорт леса является для них экзистенциальным вызовом», — сказал Чекунков. По его словам, лесопромышленники оказались «заложниками инвестиционных планов своих акционеров и невозможности вовремя создать перерабатывающие мощности», а собственники неправильно провели оценку рынков.