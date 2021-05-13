РБК узнал о планах властей создать «лесную» госкомпанию

Президент России Владимир Путин в сентябре 2020 г. поручил правительству с 1 января 2022 г. запретить экспорт леса-кругляка, чтобы остановить бесконтрольный вывоз необработанной древесины за рубеж. В то же время в правительстве указали на необходимость «выхода из тени» и переориентации российских заготовителей на отечественных переработчиков. В феврале текущего года вице-премьер и полпред президента в ДвФО Юрий Трутнев предложил создать госкорпорацию с исключительным правом экспорта леса, чтобы, по его словам, не допустить потери более 30 тыс. рабочих мест в заготовительном бизнесе на Дальнем Востоке в случае запрета экспорта древесины.