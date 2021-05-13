РБК узнал о планах властей создать «лесную» госкомпанию
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Минвостокразвития намерены стать учредителями госкомпании, которая получит роль «эксклюзивного агента» для экспорта леса-кругляка с Дальнего Востока. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве.
По данным издания, «лесная» госкомпания может быть создана до конца 2021 г., когда вступит в силу запрет на экспорт необработанной древесины. Это должно дать возможность уберечь малые лесозаготовительные компании, в данный момент ориентированные на поставки за рубеж. Вместо экспорта лес-кругляк от заготовителей новая госкомпания переориентирует к квалифицированным переработчикам на территории Дальнего Востока, таким образом, став оператором лесной отрасли. И лишь затем обработанные лесоматериалы будут экспортироваться за рубеж.
За свои услуги госкомпания, как сообщили собеседники издания, может взимать агентское вознаграждение: 1% с низкокачественной и 25% — с высококачественной древесины. Кроме того, отходы обработки планируется перерабатывать в биотопливо (древесные гранулы) и экспортировать в Китай, Японию и Южную Корею. Получаемую прибыль «лесной» оператор якобы будет направлять исключительно на модернизацию перерабатывающих мощностей, а также предоставление грантов на покрытие половины затрат инвесторов на эти цели.
Представитель РФПИ отказался комментировать «Ведомостям» информацию о возможном участии фонда в создании «лесной» госкорпорации.
Президент России Владимир Путин в сентябре 2020 г. поручил правительству с 1 января 2022 г. запретить экспорт леса-кругляка, чтобы остановить бесконтрольный вывоз необработанной древесины за рубеж. В то же время в правительстве указали на необходимость «выхода из тени» и переориентации российских заготовителей на отечественных переработчиков. В феврале текущего года вице-премьер и полпред президента в ДвФО Юрий Трутнев предложил создать госкорпорацию с исключительным правом экспорта леса, чтобы, по его словам, не допустить потери более 30 тыс. рабочих мест в заготовительном бизнесе на Дальнем Востоке в случае запрета экспорта древесины.