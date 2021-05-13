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РБК узнал о планах властей создать «лесную» госкомпанию

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Минвостокразвития намерены стать учредителями госкомпании, которая получит роль «эксклюзивного агента» для экспорта леса-кругляка с Дальнего Востока. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, «лесная» госкомпания может быть создана до конца 2021 г., когда вступит в силу запрет на экспорт необработанной древесины. Это должно дать возможность уберечь малые лесозаготовительные компании, в данный момент ориентированные на поставки за рубеж. Вместо экспорта лес-кругляк от заготовителей новая госкомпания переориентирует к квалифицированным переработчикам на территории Дальнего Востока, таким образом, став оператором лесной отрасли. И лишь затем обработанные лесоматериалы будут экспортироваться за рубеж.

За свои услуги госкомпания, как сообщили собеседники издания, может взимать агентское вознаграждение: 1% с низкокачественной и 25% — с высококачественной древесины. Кроме того, отходы обработки планируется перерабатывать в биотопливо (древесные гранулы) и экспортировать в Китай, Японию и Южную Корею. Получаемую прибыль «лесной» оператор якобы будет направлять исключительно на модернизацию перерабатывающих мощностей, а также предоставление грантов на покрытие половины затрат инвесторов на эти цели.

Представитель РФПИ отказался комментировать «Ведомостям» информацию о возможном участии фонда в создании «лесной» госкорпорации.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2020 г. поручил правительству с 1 января 2022 г. запретить экспорт леса-кругляка, чтобы остановить бесконтрольный вывоз необработанной древесины за рубеж. В то же время в правительстве указали на необходимость «выхода из тени» и переориентации российских заготовителей на отечественных переработчиков. В феврале текущего года вице-премьер и полпред президента в ДвФО Юрий Трутнев предложил создать госкорпорацию с исключительным правом экспорта леса, чтобы, по его словам, не допустить потери более 30 тыс. рабочих мест в заготовительном бизнесе на Дальнем Востоке в случае запрета экспорта древесины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных