Украина договорилась с США о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС
Украинская компания «Энергоатом» подписала с Westinghouse Electric (США) меморандум о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.
«Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем — еще четырех блоков по их технологии», — написал Зеленский в Twitter.
Общая стоимость проекта составляет до $30 млрд, подчеркнул украинский лидер.
Зеленский находится в США с официальным визитом, в рамках которого он встретится с президентом Джо Байденом. Стороны проведут встречу наедине и в расширенном составе делегаций. Также президент Украины запланировал встречи с американскими чиновниками и посещение ряда городов на Западном и Восточном побережьях страны.