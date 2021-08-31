Украина договорилась с США о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС

Зеленский находится в США с официальным визитом, в рамках которого он встретится с президентом Джо Байденом. Стороны проведут встречу наедине и в расширенном составе делегаций. Также президент Украины запланировал встречи с американскими чиновниками и посещение ряда городов на Западном и Восточном побережьях страны.