Google перенес постепенное возвращение сотрудников с удаленки на 2022 год

В декабре 2020 г. Google сообщила, что работа из офисов возобновится с 1 сентября 2021 г. В мае 2021 г. компания разрешила 20% сотрудников остаться на «вечной» удалёнке. В июле текущего года Google перенесла дату постепенного выхода в офисы на 18 октября. Тогда же работа офлайн без прививки от коронавируса по всему миру была запрещена.