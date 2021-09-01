Google перенес постепенное возвращение сотрудников с удаленки на 2022 год
Сотрудники Google смогут вернуться из удалёнки не раньше 10 января 2022 г., написал гендиректор компании Сундар Пичаи в своем блоге. Срок возвращения работников в офисы Google переносил уже дважды.
«После 10 января мы дадим возможность [подразделениям Google] по странам и регионам определять, когда следует прекратить добровольную работу на дому, в зависимости от местных условий, которые сильно различаются в разных офисах», — написал Пичаи. Он добавил, что о возможности вернуться в офис в каждой конкретной стране сотрудников оповестят за 30 дней.
«В некоторых местах условия начинают улучшаться, но во многих частях мира пандемия продолжает создавать неопределенность», — пояснил Пичаи перенос срока постепенного выхода с удаленки.
В декабре 2020 г. Google сообщила, что работа из офисов возобновится с 1 сентября 2021 г. В мае 2021 г. компания разрешила 20% сотрудников остаться на «вечной» удалёнке. В июле текущего года Google перенесла дату постепенного выхода в офисы на 18 октября. Тогда же работа офлайн без прививки от коронавируса по всему миру была запрещена.
По данным издания The Information, желание постепенного перевода сотрудников Google с удалёнки объясняется падением показателей эффективности весной-летом 2020 г. Ключевой проблемой является проблема коммуникации между работниками и замедление обучаемости новых сотрудников.