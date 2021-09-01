J.P. Morgan повысил прогноз по акциям «Роснефти»

Потенциал роста котировок акций «Роснефти» от текущих уровней составляет около 39%, что является лучшим показателем в российском нефтегазовом секторе, указано в отчете. По мнению аналитиков банка, большая часть потенциала обусловлена проектом «Восток Ойл», реализация которого еще не до конца отражена в оценке компании рынком. Продажа долей в проекте новым партнерам (например, из Индии или Китая) будет способствовать росту капитализации «Роснефти», считают в J.P. Morgan.