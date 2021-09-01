J.P. Morgan повысил прогноз по акциям «Роснефти»
Американский инвестиционный банк J.P. Morgan повысил целевую цену акций «Роснефти» почти на 14% до $10 за глобальную депозитарную расписку, следует из отчета банка.
Потенциал роста котировок акций «Роснефти» от текущих уровней составляет около 39%, что является лучшим показателем в российском нефтегазовом секторе, указано в отчете. По мнению аналитиков банка, большая часть потенциала обусловлена проектом «Восток Ойл», реализация которого еще не до конца отражена в оценке компании рынком. Продажа долей в проекте новым партнерам (например, из Индии или Китая) будет способствовать росту капитализации «Роснефти», считают в J.P. Morgan.
По оценке J.P. Morgan, вклад в потенциал роста акций «Роснефти» вносит и высокая дивидендная доходность. По итогам 2021 и 2022 гг. она ожидается на уровне 9-12%. В августе совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 18,03 руб. на акцию, или суммарно 191 млрд руб. Этот уровень промежуточных дивидендов является рекордным для «Роснефти».
С начала года акции «Роснефти» подорожали почти на 25% до 540 руб. за ценную бумагу. В начале июля стоимость ценных бумаг компании достигала рекордного с момента проведения IPO в 2006 г. уровня – 586,95 руб. за ценную бумагу.
В июле американский инвестбанк Morgan Stanley повысил прогноз по цене акций «Роснефти» на 14% — с $9,2 до $10,5 за бумагу. До него Bank of America Merrill Lynch в рамках пересмотра целевых цен нефтегазового сектора также повысил целевую цену бумаг «Роснефти» на 10% до $9,9.
В мае Райффайзенбанк повысил целевую стоимость акций «Роснефти» на 62% — с 500 до 810 руб. за бумагу. В начале апреля Газпромбанк повысил прогноз по котировкам на 30% — с $7,8 до $10,1 за бумагу. Банк указывал, что акции «Роснефти» обладают существенным потенциалом роста за счет реализации проекта «Восток Ойл».