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Газпромбанк впервые опубликовал отчет в области устойчивого развития

Ведомости

Газпромбанк опубликовал отчет о деятельности в области устойчивого развития (ESG) за 2020 год, говорится в сообщении банка. В нем говорится, что объем инвестиционных проектов с оцененным экологическим и социальным эффектом составляет более 700 млрд руб. по капитальным затратам.

Это первый подобный документ у кредитной организации. Он соответствует международным стандартам отчетности глобальной инициативы отчетности GRI (Global Reporting Initiative), изложенные в нем факты прошли процедуру независимого аудита от KPMG, указано в сообщении.

В отчете «описаны подходы и принципы ESG-деятельности банка, а также представлены ключевые события в области ESG и результаты масштабной работы по этому направлению», прокомментировал заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев, слова которого приводятся в сообщении.

Наличие отчетности в области устойчивого развития является одним из важнейших механизмов доступа к инструментам ESG-финансирования: ESG-кредитам и другим «зеленым» и социальным продуктам, пояснила вице президент, начальник департамента консультирования по кредитным рейтингам и устойчивому развитию Газпромбанка Юлия Трофимова.

В сентябре 2020 г. Газпромбанк объявил о создании совета по внедрению принципов устойчивого развития, который занимается систематизацией проектов в этой области, реализуемых при поддержке банка, и формированием целей по социальным, экологическим и экономическим направлениям. Возглавил совет заместитель председателя правления банка Алексей Матвеев. Помимо топ-менеджеров Газпромбанка в него вошли бывший посол Люксембурга в Москве Жан-Клод Кнебелер, национальный посол доброй воли программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в России Вячеслав Фетисов, а также председатель энергетического комитета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Эрнесто Ферленги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных