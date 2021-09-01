Газпромбанк впервые опубликовал отчет в области устойчивого развития

В сентябре 2020 г. Газпромбанк объявил о создании совета по внедрению принципов устойчивого развития, который занимается систематизацией проектов в этой области, реализуемых при поддержке банка, и формированием целей по социальным, экологическим и экономическим направлениям. Возглавил совет заместитель председателя правления банка Алексей Матвеев. Помимо топ-менеджеров Газпромбанка в него вошли бывший посол Люксембурга в Москве Жан-Клод Кнебелер, национальный посол доброй воли программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в России Вячеслав Фетисов, а также председатель энергетического комитета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Эрнесто Ферленги.