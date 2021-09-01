Газпромбанк впервые опубликовал отчет в области устойчивого развития
Газпромбанк опубликовал отчет о деятельности в области устойчивого развития (ESG) за 2020 год, говорится в сообщении банка. В нем говорится, что объем инвестиционных проектов с оцененным экологическим и социальным эффектом составляет более 700 млрд руб. по капитальным затратам.
Это первый подобный документ у кредитной организации. Он соответствует международным стандартам отчетности глобальной инициативы отчетности GRI (Global Reporting Initiative), изложенные в нем факты прошли процедуру независимого аудита от KPMG, указано в сообщении.
В отчете «описаны подходы и принципы ESG-деятельности банка, а также представлены ключевые события в области ESG и результаты масштабной работы по этому направлению», прокомментировал заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев, слова которого приводятся в сообщении.
Наличие отчетности в области устойчивого развития является одним из важнейших механизмов доступа к инструментам ESG-финансирования: ESG-кредитам и другим «зеленым» и социальным продуктам, пояснила вице президент, начальник департамента консультирования по кредитным рейтингам и устойчивому развитию Газпромбанка Юлия Трофимова.
В сентябре 2020 г. Газпромбанк объявил о создании совета по внедрению принципов устойчивого развития, который занимается систематизацией проектов в этой области, реализуемых при поддержке банка, и формированием целей по социальным, экологическим и экономическим направлениям. Возглавил совет заместитель председателя правления банка Алексей Матвеев. Помимо топ-менеджеров Газпромбанка в него вошли бывший посол Люксембурга в Москве Жан-Клод Кнебелер, национальный посол доброй воли программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в России Вячеслав Фетисов, а также председатель энергетического комитета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Эрнесто Ферленги.