В Израиле открыли построенный Китаем контейнерный терминал стоимостью $1,7 млрд
В порту израильской Хайфы открыт крупный контейнерный терминал, которым будет управлять китайская госкомпания Shanghai International Port Group (SIPG), сообщает The Times of Israel.
Терминал, появившийся в крупнейшем израильском порту (через Хайфу проходит около половины грузов страны), будет обслуживать крупнотоннажные контейнеровозы длиной до 400 м, способные перевозить около 18 000 контейнеров. Он строился шесть лет, инвестиции в его возведение составили около $1,7 млрд. Управлять портом в течение 25 лет будет SIPG, которая выиграла соответствующий тендер в 2015 г. — в момент начала строительства.
Ранее в Израиле были терминалы, способные принимать суда вместимостью лишь в несколько тысяч контейнеров, что приводило к задержкам поставок товаров, в том числе из Китая. Это обходилось израильской экономике в $218 млн в год. С появлением нового терминала вырастут возможности морской торговли Израиля, в том числе с государствами Персидского залива. Ранее Тель-Авив установил дипломатические отношения с Бахрейном и ОАЭ.
В то же время издание отмечает, что строительство китайского контейнерного терминала в Израиле, в особенности, вблизи от базы израильских подводных лодок в Хайфе, вызывало ожесточенные общественные дебаты. Кроме того, США, ключевой союзник Израиля, с подозрением относятся к инвестициям КНР в экономику страны.
Сейчас компания из КНР, China Harbour, сроит еще один портовый терминал в другом порту Израиля — Ашдоде («Южный порт Ашдода»). Инвестиции в его возведения оцениваются примерно в $930 млн. Его строительство планируется завершить до конца года.