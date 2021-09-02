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В Израиле открыли построенный Китаем контейнерный терминал стоимостью $1,7 млрд

Ведомости

В порту израильской Хайфы открыт крупный контейнерный терминал, которым будет управлять китайская госкомпания Shanghai International Port Group (SIPG), сообщает The Times of Israel.

Терминал, появившийся в крупнейшем израильском порту (через Хайфу проходит около половины грузов страны), будет обслуживать крупнотоннажные контейнеровозы длиной до 400 м, способные перевозить около 18 000 контейнеров. Он строился шесть лет, инвестиции в его возведение составили около $1,7 млрд. Управлять портом в течение 25 лет будет SIPG, которая выиграла соответствующий тендер в 2015 г. — в момент начала строительства.

Ранее в Израиле были терминалы, способные принимать суда вместимостью лишь в несколько тысяч контейнеров, что приводило к задержкам поставок товаров, в том числе из Китая. Это обходилось израильской экономике в $218 млн в год. С появлением нового терминала вырастут возможности морской торговли Израиля, в том числе с государствами Персидского залива. Ранее Тель-Авив установил дипломатические отношения с Бахрейном и ОАЭ.

В то же время издание отмечает, что строительство китайского контейнерного терминала в Израиле, в особенности, вблизи от базы израильских подводных лодок в Хайфе, вызывало ожесточенные общественные дебаты. Кроме того, США, ключевой союзник Израиля, с подозрением относятся к инвестициям КНР в экономику страны.

Сейчас компания из КНР, China Harbour, сроит еще один портовый терминал в другом порту Израиля — Ашдоде («Южный порт Ашдода»). Инвестиции в его возведения оцениваются примерно в $930 млн. Его строительство планируется завершить до конца года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных