В Израиле открыли построенный Китаем контейнерный терминал стоимостью $1,7 млрд

Терминал, появившийся в крупнейшем израильском порту (через Хайфу проходит около половины грузов страны), будет обслуживать крупнотоннажные контейнеровозы длиной до 400 м, способные перевозить около 18 000 контейнеров. Он строился шесть лет, инвестиции в его возведение составили около $1,7 млрд. Управлять портом в течение 25 лет будет SIPG, которая выиграла соответствующий тендер в 2015 г. — в момент начала строительства.