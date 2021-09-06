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На ВЭФ подписали соглашений на сумму свыше 3,5 трлн рублей

Ведомости

Общая сумма подписанных в рамках VI Восточного экономического форума соглашений составила 3,6 трлн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

«Если говорить о цифрах, то на форуме подписано соглашений на общую сумму 3,6 трлн руб. Сейчас предстоит большая работа для того, чтобы эти 3,6 трлн [руб.] пришли в экономику Дальнего Востока», — сказал он на конференции по итогам форума. По словам Трутнева, работа на Дальнем Востоке, как и раньше, будет направлена на привлечение и российских, и зарубежных инвестиций.

«Мы по-прежнему будем стараться постоянно создавать новые возможности развития, таким образом закрепляя за Дальним Востоком такой статус полигона технологий управления, связанных с развитием региона», — добавил он.

Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке в период со 2 по 4 сентября в гибридном формате. Тема форума в этом году — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире», в программу было включено более 90 деловых мероприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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