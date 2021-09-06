На ВЭФ подписали соглашений на сумму свыше 3,5 трлн рублей
Общая сумма подписанных в рамках VI Восточного экономического форума соглашений составила 3,6 трлн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
«Если говорить о цифрах, то на форуме подписано соглашений на общую сумму 3,6 трлн руб. Сейчас предстоит большая работа для того, чтобы эти 3,6 трлн [руб.] пришли в экономику Дальнего Востока», — сказал он на конференции по итогам форума. По словам Трутнева, работа на Дальнем Востоке, как и раньше, будет направлена на привлечение и российских, и зарубежных инвестиций.
«Мы по-прежнему будем стараться постоянно создавать новые возможности развития, таким образом закрепляя за Дальним Востоком такой статус полигона технологий управления, связанных с развитием региона», — добавил он.
Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке в период со 2 по 4 сентября в гибридном формате. Тема форума в этом году — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире», в программу было включено более 90 деловых мероприятий.