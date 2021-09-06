На ВЭФ подписали соглашений на сумму свыше 3,5 трлн рублей

«Если говорить о цифрах, то на форуме подписано соглашений на общую сумму 3,6 трлн руб. Сейчас предстоит большая работа для того, чтобы эти 3,6 трлн [руб.] пришли в экономику Дальнего Востока», — сказал он на конференции по итогам форума. По словам Трутнева, работа на Дальнем Востоке, как и раньше, будет направлена на привлечение и российских, и зарубежных инвестиций.