«Киевская площадь» Года Нисанова купила долю в девелопере «Самолет»

«Самолет» — один из крупнейших российских девелоперов. По собственным данным, компания по. итогам прошлого года стала четвертым застройщиком в стране. По итогам августа 2021 г., компания заняла третье место по объему ввода жилья, уступив только группе ПИК и ЛСР. «Самолет» на данный момент строит 1,9 млн кв. м жилья, основной объем (1,3 млн кв. м) — в Московской области, также есть проекты в Москве и Петербурге. Среди проектов группы – жилые комплексы «Новоданиловская, 8» у метро «Тульская», «Алхимово» и «Остафьево» в новой Москве, «Пригород Лесное» рядом с Видным и т. д.