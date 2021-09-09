«Киевская площадь» Года Нисанова купила долю в девелопере «Самолет»
Сооснователь компании «Киевская площадь» Год Нисанов и структуры группы компаний «Киевская площадь» приобрели почти 10% акций у акционеров-основателей девелопера «Самолет», говорится в сообщении компании. Сумма сделки не раскрывается.
«Мы приняли решение приобрести доли в группе «Самолет», поскольку считаем, что накопленный «Киевской площадью» и «Самолетом» опыт в сфере девелопмента в совокупности создаст новые перспективы для всей отрасли. Такая синергия позитивно повлияет на ее развитие и создаст возможности для новых грандиозных проектов и рабочих мест не только в России, но и на пространстве всего СНГ», — прокомментировал сделку Год Нисанов.
«Самолет» — один из крупнейших российских девелоперов. По собственным данным, компания по. итогам прошлого года стала четвертым застройщиком в стране. По итогам августа 2021 г., компания заняла третье место по объему ввода жилья, уступив только группе ПИК и ЛСР. «Самолет» на данный момент строит 1,9 млн кв. м жилья, основной объем (1,3 млн кв. м) — в Московской области, также есть проекты в Москве и Петербурге. Среди проектов группы – жилые комплексы «Новоданиловская, 8» у метро «Тульская», «Алхимово» и «Остафьево» в новой Москве, «Пригород Лесное» рядом с Видным и т. д.
Исходя из текущей капитализации компании на Мосбирже, оценка 10% капитала составляет 25,9 млрд руб.
По итогам первого полугодия выручка компании выросла на 47% в годовом выражении — до 33,3 млрд руб., говорится в отчетности по МСФО. Чистая прибыль группы выросла почти в 5 раз до 3,2 млрд руб., скорректированная EBITDA выросла вдвое — до 8,1 млрд руб., рентабельность по EBITDA достигла 24,5%, что на 7,1 п.п. больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Крупнейшие акционеры компании – миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин и бизнесмен Павел Голубков. Совладелец одной из структур группы, «Самолет две столицы», – Максим Воробьев, брат губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его компании принадлежит 28,9% долей в ней.
Осенью 2020 г. компания провела IPO на Мосбирже. Первая сделка с акциями прошла 29 октября 2020 г. по цене 969 руб. за бумагу. Рыночная капитализация компании на дату начала торгов составила приблизительно 57 млрд руб. Чуть более чем за 10 месяцев акции компании выросли в четыре раза, свидетельствуют данные Мосбиржи. На 13:08 по мск цена составила 4 181 руб. за акцию. Рыночная капитализация компании составляет около 258,6 млрд руб.
В ходе IPO компания продала около 5,1% своего капитала. Гендиректор группы Антон Елистратов говорил, что среднесрочной задачей группы будет являться доведении доли акций, находящихся в свободном обращении до 30-40%. В «Самолете» после объявления сделки с Нисановым сообщили «Интерфаксу», что планы по проведению SPO сохраняются.