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«Фосагро» разместила бонды по рекордно низкой для России ставке

Ведомости

Один из мировых лидеров по производству фосфатных удобрений компания «Фосагро» разместила еврооблигации на сумму $500 млн сроком на 7 лет по рекордно низкой среди всех российских корпоративных выпусков с аналогичными параметрами ставке в 2,6% годовых, сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

«Фосагро» стала первым российским эмитентом с рейтингом инвестиционного уровня, вышедшим на международные долговые рынки в сентябре 2021 г. Компания впервые предложила бумаги с таким длинным сроком, что было положительно воспринято международными инвесторами», — сказал он.

Отмечается, что книга заявок была переподписана более чем в шесть раз, так как на пике превышала $3,25 млрд. В итоговой книге поучаствовало около 150 счетов, причем 88% из них пришлось на международных инвесторов.

78% выпуска евробондов купили управляющие компании и фонды. Еще 18% — банки и частные банки, а 4% — суверенные фонды и страховые компании.

Полученные от размещения средства «Фосагро» потратит на общекорпоративные цели, в том числе на рефинансирование задолженности. Кроме того, компания планирует направить деньги на реализацию целей устойчивого развития ООН, «Стратегии-2025», климатической и водной стратегий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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