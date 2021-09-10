«Фосагро» разместила бонды по рекордно низкой для России ставке
Один из мировых лидеров по производству фосфатных удобрений компания «Фосагро» разместила еврооблигации на сумму $500 млн сроком на 7 лет по рекордно низкой среди всех российских корпоративных выпусков с аналогичными параметрами ставке в 2,6% годовых, сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
«Фосагро» стала первым российским эмитентом с рейтингом инвестиционного уровня, вышедшим на международные долговые рынки в сентябре 2021 г. Компания впервые предложила бумаги с таким длинным сроком, что было положительно воспринято международными инвесторами», — сказал он.
Отмечается, что книга заявок была переподписана более чем в шесть раз, так как на пике превышала $3,25 млрд. В итоговой книге поучаствовало около 150 счетов, причем 88% из них пришлось на международных инвесторов.
78% выпуска евробондов купили управляющие компании и фонды. Еще 18% — банки и частные банки, а 4% — суверенные фонды и страховые компании.
Полученные от размещения средства «Фосагро» потратит на общекорпоративные цели, в том числе на рефинансирование задолженности. Кроме того, компания планирует направить деньги на реализацию целей устойчивого развития ООН, «Стратегии-2025», климатической и водной стратегий.