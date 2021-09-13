Покупатель вышек связи «Вымпелкома» планирует провести IPO

Гендиректор «Сервис-Телекома» Николай Бердин подтвердил, что компания рассматривает IPO в среднесрочной перспективе, им нужно будет выбрать способ выхода на рынок. «Есть популярный инструмент — SPAC (Special Purpose Acquisition Company — публичная компания без собственных активов. — «Коммерсантъ»), он удобен с точки зрения скорости выхода, но есть и ряд других факторов, которые повлияют на решение»,— отметил Бердин. По его словам, выбор площадки будет зависеть от того, где компанию выше оценят.