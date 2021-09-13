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Покупатель вышек связи «Вымпелкома» планирует провести IPO

Ведомости

Компания «Сервис-Телеком», которая заключила соглашение о покупке у «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Национальной башенной компании (НБК) Veon, планирует провести IPO в ближайшие два года, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке. Один из собеседников издания рассказал, что стоимость актива превысит $1 млрд, для публичного размещения предложат бумаги стоимостью не менее $400 млн.

Гендиректор «Сервис-Телекома» Николай Бердин подтвердил, что компания рассматривает IPO в среднесрочной перспективе, им нужно будет выбрать способ выхода на рынок. «Есть популярный инструмент — SPAC (Special Purpose Acquisition Company — публичная компания без собственных активов. — «Коммерсантъ»), он удобен с точки зрения скорости выхода, но есть и ряд других факторов, которые повлияют на решение»,— отметил Бердин. По его словам, выбор площадки будет зависеть от того, где компанию выше оценят.

Компания вышла на рынок в 2015 г. «Сервис-Телеком» строит антенно-мачтовые сооружения и опоры для сдачи в аренду операторам связи. До 2020 г. «Сервис-Телекомом» владели инвестфонд «Сити Капитал» и шведский Ruric A.B. Затем 75% компании стало принадлежать Галине Гуриновой, жене Вадима Гуринова, основателя «Кордианта», 20% — Дмитрию Сокову, председателю совета директоров «Кордианта», 5% — Ольге Бердиной, жене Николая Бердина.

В конце августа группа Veon сообщила, что достигла соглашения о продаже НБК с компанией «Сервис-Телеком». Сумма сделки составит 70,65 млрд руб. «Сервис-Телеком» получит 100% акций НБК и 15 400 АМС. После продажи «Вымпелком» арендует башни на восемь лет с возможностью продлевать договор на дополнительные восемь лет.

Ранее по теме: «Сервис-телеком» претендует на башни Veon в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных