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«Сервис телеком» претендует на башни Veon в России

Это уже третий желающий приобрести данный актив
Валерий Кодачигов
За выставленными на продажу российскими сотовыми вышками Veon выстраивается очередь /Андрей Гордеев / Ведомости

О том, что компания «Сервис телеком» в начале прошлой недели направила нидерландскому холдингу Veon заявку на приобретение примерно 15 000 его сотовых вышек в России, «Ведомостям» рассказали два источника на рынке мобильной инфраструктуры. Источник, близкий к «Сервис телекому», это подтвердил. Какие условия сделки «Сервис телеком» предложил владельцам российского «Вымпелкома», собеседники «Ведомостей» не уточнили. В ходе предварительных переговоров с потенциальными покупателями этот актив оценивался примерно в $900 млн, рассказывали ранее близкие к их сторонам источники.

В «Сервис телекоме» возможную сделку комментировать не стали. Представители Veon не ответили на вопросы «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных