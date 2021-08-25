«Сервис телеком» претендует на башни Veon в России

О том, что компания «Сервис телеком» в начале прошлой недели направила нидерландскому холдингу Veon заявку на приобретение примерно 15 000 его сотовых вышек в России, «Ведомостям» рассказали два источника на рынке мобильной инфраструктуры. Источник, близкий к «Сервис телекому», это подтвердил. Какие условия сделки «Сервис телеком» предложил владельцам российского «Вымпелкома», собеседники «Ведомостей» не уточнили. В ходе предварительных переговоров с потенциальными покупателями этот актив оценивался примерно в $900 млн, рассказывали ранее близкие к их сторонам источники.