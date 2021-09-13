Акционеры «Магнита» избрали новый совет директоров

«Магнит» — второй по обороту российский ритейлер. Выручка «Магнита» во II квартале увеличилась по МСФО на 9,6% в годовом сопоставлении, до 424,3 млрд руб., чистая прибыль упала за отчетный период на 6% до 12 млрд руб. На 30 июня 2021 г. сеть насчитывала 22 344 магазина: 15 348 магазинов у дома, 469 супермаркетов «Магнит Семейный» и 6527 магазинов дрогери. Крупнейшим акционером компании является ВТБ.