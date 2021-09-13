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Акционеры «Магнита» избрали новый совет директоров

Ведомости

Акционеры «Магнита» в ходе годового собрания избрали новый совет директоров. Число его членов было увеличено с 9 до 11 человек, говорится в сообщении компании. 

В состав совета директоров вошли четыре новых участника — это председатель правления и партнер Marathon Group (акционер «Магнита») Сергей Захаров, руководитель стратегии и инновации глобального бизнес-подразделения штаб-квартиры Sanofi Наира Адамян, бывший топ-менеджер Bain & Company Пьерр Лорен Ветли и член совета директоров «МТС банка» и председатель советов директоров «Система капитал» и «Система Азия» Всеволод Розанов. Последние три стали независимыми директорами «Магнита». 

Из прошлого состава в совет директоров вошли семь человек: это президент и гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг, президент Marathon Group Александр Винокуров, представители «ВТБ капитала» Тим Демченко и Алексей Махнев. А также независимые директора Чарльз Райан, Вальтер Кох и Джеймс Симмонс.

«Магнит» — второй по обороту российский ритейлер. Выручка «Магнита» во II квартале увеличилась по МСФО на 9,6% в годовом сопоставлении, до 424,3 млрд руб., чистая прибыль упала за отчетный период на 6% до 12 млрд руб. На 30 июня 2021 г. сеть насчитывала 22 344 магазина: 15 348 магазинов у дома, 469 супермаркетов «Магнит Семейный» и 6527 магазинов дрогери. Крупнейшим акционером компании является ВТБ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных