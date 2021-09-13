Акционеры «Магнита» избрали новый совет директоров
Акционеры «Магнита» в ходе годового собрания избрали новый совет директоров. Число его членов было увеличено с 9 до 11 человек, говорится в сообщении компании.
В состав совета директоров вошли четыре новых участника — это председатель правления и партнер Marathon Group (акционер «Магнита») Сергей Захаров, руководитель стратегии и инновации глобального бизнес-подразделения штаб-квартиры Sanofi Наира Адамян, бывший топ-менеджер Bain & Company Пьерр Лорен Ветли и член совета директоров «МТС банка» и председатель советов директоров «Система капитал» и «Система Азия» Всеволод Розанов. Последние три стали независимыми директорами «Магнита».
Из прошлого состава в совет директоров вошли семь человек: это президент и гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг, президент Marathon Group Александр Винокуров, представители «ВТБ капитала» Тим Демченко и Алексей Махнев. А также независимые директора Чарльз Райан, Вальтер Кох и Джеймс Симмонс.
«Магнит» — второй по обороту российский ритейлер. Выручка «Магнита» во II квартале увеличилась по МСФО на 9,6% в годовом сопоставлении, до 424,3 млрд руб., чистая прибыль упала за отчетный период на 6% до 12 млрд руб. На 30 июня 2021 г. сеть насчитывала 22 344 магазина: 15 348 магазинов у дома, 469 супермаркетов «Магнит Семейный» и 6527 магазинов дрогери. Крупнейшим акционером компании является ВТБ.