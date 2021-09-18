Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мира

Возглавила рейтинг семья Уолтон, которой принадлежит 48% акций крупнейшей в мире сети оптовой и розничной торговли Walmart, основанной Сэмом Уолтоном в 1962 г. Совокупное состояние семьи Bloomberg оценил в $238,2 млрд. На второй строчке рейтинга расположилась семья Марс, владельцы американской компании Mars, занимающейся производством пищевых и кондитерских продуктов, с состоянием почти $142 млрд.