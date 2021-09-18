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Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мира

Ведомости

Bloomberg опубликовал традиционный ежегодный рейтинг 25 богатейших семей мира, совокупное состояние которых в этом году выросло до $1,7 трлн.

Возглавила рейтинг семья Уолтон, которой принадлежит 48% акций крупнейшей в мире сети оптовой и розничной торговли Walmart, основанной Сэмом Уолтоном в 1962 г. Совокупное состояние семьи Bloomberg оценил в $238,2 млрд. На второй строчке рейтинга расположилась семья Марс, владельцы американской компании Mars, занимающейся производством пищевых и кондитерских продуктов, с состоянием почти $142 млрд.

Третье место заняла семья Кох, управляющая промышленной корпорацией Koch Industries, с состоянием 124,4 млрд. В первую пятерку вошли Эрме, владельцы модного дома Hermes ($111,6 млрд) и правящая династия Саудовской Аравии Аль-Сауд (около $100 млрд).

Также в первую десятку рейтинга Bloomberg вошли следующие семьи:

• Семья Амбани, владельцы Reliance Industries с состоянием $93,7 млрд

• Владеющая модным домом Chanel семья Вертхаймер ($61,8 млрд)

• Семья Джонсон, собственники управляющей компании Fidelity Investments ($61,2 млрд)

• Семья Томпсон, которой принадлежит медиакомпания Thomson Reuters ($61,1 млрд)

• Владльцы немецкой фармкомпании Boehringer Ingelheim семья Бёрингер ($59,2 млрд)

Ранее по теме: Основатели Wildberries возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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