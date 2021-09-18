Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мира
Bloomberg опубликовал традиционный ежегодный рейтинг 25 богатейших семей мира, совокупное состояние которых в этом году выросло до $1,7 трлн.
Возглавила рейтинг семья Уолтон, которой принадлежит 48% акций крупнейшей в мире сети оптовой и розничной торговли Walmart, основанной Сэмом Уолтоном в 1962 г. Совокупное состояние семьи Bloomberg оценил в $238,2 млрд. На второй строчке рейтинга расположилась семья Марс, владельцы американской компании Mars, занимающейся производством пищевых и кондитерских продуктов, с состоянием почти $142 млрд.
Третье место заняла семья Кох, управляющая промышленной корпорацией Koch Industries, с состоянием 124,4 млрд. В первую пятерку вошли Эрме, владельцы модного дома Hermes ($111,6 млрд) и правящая династия Саудовской Аравии Аль-Сауд (около $100 млрд).
Также в первую десятку рейтинга Bloomberg вошли следующие семьи:
• Семья Амбани, владельцы Reliance Industries с состоянием $93,7 млрд
• Владеющая модным домом Chanel семья Вертхаймер ($61,8 млрд)
• Семья Джонсон, собственники управляющей компании Fidelity Investments ($61,2 млрд)
• Семья Томпсон, которой принадлежит медиакомпания Thomson Reuters ($61,1 млрд)
• Владльцы немецкой фармкомпании Boehringer Ingelheim семья Бёрингер ($59,2 млрд)