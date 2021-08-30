Основатели Wildberries возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes
Семья основателя онлайн-ритейлера Wildberries Татьяны Бакальчук заняла первое место в рейтинге богатейших семей России по версии Forbes. По оценке издания, совокупное состояние семейства Бакальчук составляет более чем $13 млрд. Всего в список вошли 10 семей. Их совокупное состояние выросло на $16,1 млрд до $42,9 млрд.
Wildberries строилась как семейная компания, однако формально 100% ритейлера принадлежали Татьяне Бакальчук. 31 декабря 2019 г. она передала своему мужу Владиславу 1% компании, что позволило включить семью в рейтинг.
Второе место в рейтинге заняли владельцы компании «Фосагро» семья Гурьевых: совокупное состояние членов семьи выросло за год на $1,8 млрд до $6,9 млрд. Рейтинг богатых семей 2020 г. возглавляла семья Ротенбергов. В этом году она спустилась с первого на третье место: за год совокупное состояние семьи выросло на $500 млн до $5,95 млрд.
Четвертое место в рейтинге заняла семья председателя совета директоров группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. За год состояние семьи также увеличилось на $500 млн до $3,7 млрд. На пятом месте – председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков и его сын Феликс. Их совокупное состояние оценивается в $3,2 млрд.
Также в список попали следующие семьи:
Генеральный директор «Татавтодора» Айрат Шаймиев, его брат Радик и сын Тимур — $3 млрд.
Член совета директоров Мегдет Рахимкулов, его сыновья Тимур и Руслан — $1,95 млрд.
Президент «Группы Альянс» Муса Бажаев, его брат Мавлит и племянник Дени — $1,75 млрд.
Основатели «Мираторга» братья Александр и Виктор Линники — $1,7 млрд.
Совладельцы группы РЕСО братья Сергей и Николай Саркисовы — $1,65 млрд.
В августе Татьяна Бакальчук названа самой богатой женщиной России по версии Forbes и занимает 13-е место в рейтинге 200 самых богатых предпринимателей страны. Её состояние выросло на 1200% за год до $13 млрд. В марте она возглавила первый рейтинг self-made женщин России с состоянием в $10,1 млрд.
Wildberries — крупнейший в России онлайн-ритейлер. Компания работает с поставщиками по агентской схеме. Те отвозят товары на склад Wildberries, они же загружают их описание на сайт и устанавливают цену. После продажи товара ритейлер удерживает свою комиссию. Сегодня в Wildberries работает более 53 000 человек, ее оборот за 2020 год составил 437,2 млрд руб., пишет Forbes.