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Основатели Wildberries возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

Ведомости

Семья основателя онлайн-ритейлера Wildberries Татьяны Бакальчук заняла первое место в рейтинге богатейших семей России по версии Forbes. По оценке издания, совокупное состояние семейства Бакальчук составляет более чем $13 млрд. Всего в список вошли 10 семей. Их совокупное состояние выросло на $16,1 млрд до $42,9 млрд.

Wildberries строилась как семейная компания, однако формально 100% ритейлера принадлежали Татьяне Бакальчук. 31 декабря 2019 г. она передала своему мужу Владиславу 1% компании, что позволило включить семью в рейтинг.

Второе место в рейтинге заняли владельцы компании «Фосагро» семья Гурьевых: совокупное состояние членов семьи выросло за год на $1,8 млрд до $6,9 млрд. Рейтинг богатых семей 2020 г. возглавляла семья Ротенбергов. В этом году она спустилась с первого на третье место: за год совокупное состояние семьи выросло на $500 млн до $5,95 млрд.

Четвертое место в рейтинге заняла семья председателя совета директоров группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. За год состояние семьи также увеличилось на $500 млн до $3,7 млрд. На пятом месте – председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков и его сын Феликс. Их совокупное состояние оценивается в $3,2 млрд.

Также в список попали следующие семьи:

  • Генеральный директор «Татавтодора» Айрат Шаймиев, его брат Радик и сын Тимур — $3 млрд.

  • Член совета директоров Мегдет Рахимкулов, его сыновья Тимур и Руслан — $1,95 млрд.

  • Президент «Группы Альянс» Муса Бажаев, его брат Мавлит и племянник Дени — $1,75 млрд.

  • Основатели «Мираторга» братья Александр и Виктор Линники — $1,7 млрд.

  • Совладельцы группы РЕСО братья Сергей и Николай Саркисовы — $1,65 млрд.

В августе Татьяна Бакальчук названа самой богатой женщиной России по версии Forbes и занимает 13-е место в рейтинге 200 самых богатых предпринимателей страны. Её состояние выросло на 1200% за год до $13 млрд. В марте она возглавила первый рейтинг self-made женщин России с состоянием в $10,1 млрд.

Wildberries — крупнейший в России онлайн-ритейлер. Компания работает с поставщиками по агентской схеме. Те отвозят товары на склад Wildberries, они же загружают их описание на сайт и устанавливают цену. После продажи товара ритейлер удерживает свою комиссию. Сегодня в Wildberries работает более 53 000 человек, ее оборот за 2020 год составил 437,2 млрд руб., пишет Forbes.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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