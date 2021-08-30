Основатели Wildberries возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

Wildberries — крупнейший в России онлайн-ритейлер. Компания работает с поставщиками по агентской схеме. Те отвозят товары на склад Wildberries, они же загружают их описание на сайт и устанавливают цену. После продажи товара ритейлер удерживает свою комиссию. Сегодня в Wildberries работает более 53 000 человек, ее оборот за 2020 год составил 437,2 млрд руб., пишет Forbes.