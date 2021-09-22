Газета
Бизнес

Фонд Билла Гейтса инвестировал в создание экологичных роботов для ферм

Ведомости

Стартап по производству сельскохозяйственных роботов Iron Ox из Кремниевой долины привлек $50 млн, пишет Reuters. Раунд финансирования возглавлял фонд Билла Гейтса Breakthrough Energy Ventures. В нем также приняли участие и другие инвесторы из Crosslink Capital, R7 Partners, Pathbreaker Ventures. 

Роботы Iron Ox, по данным агентства, позволяют использовать на 90% меньше воды, чем традиционные фермы. Компания делает ставку на экологичный подход и систему гидропоники.

Команда BEV состоит из ученых, предпринимателей, венчурных инвесторов, бывших государственных чиновников и банкиров. Фонд Гейтса начал финансировать стартапы в 2016 г., когда набирала силу вторая волна инвестиций в чистые технологии. В январе фонд привлек $1 млрд для инвестиций в чистые технологии, писал Bloomberg.

Инвестиции пойдут на поддержку 40—50 стартапов в области чистых технологий. Среди них, например, организации, специализирующиеся на производстве экологически чистых стали и цемента, транспорта дальнего следования, а также прямом улавливании CO2 из воздуха.

Ранее по теме: Фонд Безоса, Гейтса и Ма инвестировал в развитие геотермальной энергетики

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных