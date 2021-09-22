Фонд Билла Гейтса инвестировал в создание экологичных роботов для ферм
Стартап по производству сельскохозяйственных роботов Iron Ox из Кремниевой долины привлек $50 млн, пишет Reuters. Раунд финансирования возглавлял фонд Билла Гейтса Breakthrough Energy Ventures. В нем также приняли участие и другие инвесторы из Crosslink Capital, R7 Partners, Pathbreaker Ventures.
Роботы Iron Ox, по данным агентства, позволяют использовать на 90% меньше воды, чем традиционные фермы. Компания делает ставку на экологичный подход и систему гидропоники.
Команда BEV состоит из ученых, предпринимателей, венчурных инвесторов, бывших государственных чиновников и банкиров. Фонд Гейтса начал финансировать стартапы в 2016 г., когда набирала силу вторая волна инвестиций в чистые технологии. В январе фонд привлек $1 млрд для инвестиций в чистые технологии, писал Bloomberg.
Инвестиции пойдут на поддержку 40—50 стартапов в области чистых технологий. Среди них, например, организации, специализирующиеся на производстве экологически чистых стали и цемента, транспорта дальнего следования, а также прямом улавливании CO2 из воздуха.