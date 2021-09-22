Фонд Билла Гейтса инвестировал в создание экологичных роботов для ферм

Команда BEV состоит из ученых, предпринимателей, венчурных инвесторов, бывших государственных чиновников и банкиров. Фонд Гейтса начал финансировать стартапы в 2016 г., когда набирала силу вторая волна инвестиций в чистые технологии. В январе фонд привлек $1 млрд для инвестиций в чистые технологии, писал Bloomberg.