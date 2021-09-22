ФАС и Ростуризм планируют ограничить рост цен на отели в дни проведения форумов
ФАС России совместно с Ростуризмом готовят механизм временного ограничения роста цен на отели в дни проведения масштабных международных форумов, сообщает пресс-служба ФАС.
«Изменения будут касаться очень небольшого сегмента рынка – только гостиниц и отелей, которые находятся в городах проведения форумов: Санкт-Петербург, Сочи и Владивосток. Период проведения каждого мероприятия составляет от 2 до 4 дней. Поэтому реализация этого механизма не приведет ни к каким негативным последствиям для туристической отрасли», — сообщил замглавы ФАС России Тимофей Нижегородцев.
В ведомстве подчеркнули, что такие меры будут касаться небольшого сегмента рынка гостиничных услуг и будут носить краткосрочный характер. Ранее подобные меры по ограничению роста цен на отели принимались при проведении спортивных мероприятий в России, в частности, зимней Олимпиады 2014 г. и чемпионата мира по футболу 2018 г.
22 сентября ФАС и Ростуризм провели совещание с представителями туриндустрии, общественными организациями и региональными органами власти по вопросу ограничения роста цен на гостиничные услуги в момент проведения форумов.