ФАС и Ростуризм планируют ограничить рост цен на отели в дни проведения форумов

В ведомстве подчеркнули, что такие меры будут касаться небольшого сегмента рынка гостиничных услуг и будут носить краткосрочный характер. Ранее подобные меры по ограничению роста цен на отели принимались при проведении спортивных мероприятий в России, в частности, зимней Олимпиады 2014 г. и чемпионата мира по футболу 2018 г.