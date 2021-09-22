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ФАС и Ростуризм планируют ограничить рост цен на отели в дни проведения форумов

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ФАС России совместно с Ростуризмом готовят механизм временного ограничения роста цен на отели в дни проведения масштабных международных форумов, сообщает пресс-служба ФАС.

«Изменения будут касаться очень небольшого сегмента рынка – только гостиниц и отелей, которые находятся в городах проведения форумов: Санкт-Петербург, Сочи и Владивосток. Период проведения каждого мероприятия составляет от 2 до 4 дней. Поэтому реализация этого механизма не приведет ни к каким негативным последствиям для туристической отрасли», — сообщил замглавы ФАС России Тимофей Нижегородцев.

В ведомстве подчеркнули, что такие меры будут касаться небольшого сегмента рынка гостиничных услуг и будут носить краткосрочный характер. Ранее подобные меры по ограничению роста цен на отели принимались при проведении спортивных мероприятий в России, в частности, зимней Олимпиады 2014 г. и чемпионата мира по футболу 2018 г.

22 сентября ФАС и Ростуризм провели совещание с представителями туриндустрии, общественными организациями и региональными органами власти по вопросу ограничения роста цен на гостиничные услуги в момент проведения форумов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных