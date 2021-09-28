H&M рассматривает возможность производства одежды в России
Сеть магазинов одежды H&M (Hennes & Mauritz AB) рассматривает возможность организовать производство на российских фабриках, сообщил гендиректор ритейлера в России Саэд-Эль-Ашкар в интервью «Интерфаксу».
Он пояснил, что у компании нет собственных фабрик, поэтому она размещает заказы на независимых фабриках-поставщиках в разных странах, в том числе в Индии, Бангладеше, Китае, Турции и Португалии. Ключевое значение при выборе поставщика имеют производственные мощности и удобство логистики.
«Глобальная команда регулярно мониторит ситуацию на разных рынках и ищет лучшие варианты для выстраивания производственной сети. Возможность производства в России также рассматривается», — рассказал Эль-Ашкар.
Компания H&M была основана в Швеции в 1947 г. Компании также принадлежат бренды COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound и магазины товаров для дома H&M Home. По итогам второго квартала 2021 финансового года, продажи H&M в России выросли в 2,6 раза и составили 2,1 млрд шведских крон ($241 млн по нынешнему курсу), в рублях продажи выросли на 198%. Бизнес в России занял второе место по темпам роста после сети в США.