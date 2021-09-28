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H&M рассматривает возможность производства одежды в России

Ведомости

Сеть магазинов одежды H&M (Hennes & Mauritz AB) рассматривает возможность организовать производство на российских фабриках, сообщил гендиректор ритейлера в России Саэд-Эль-Ашкар в интервью «Интерфаксу».

Он пояснил, что у компании нет собственных фабрик, поэтому она размещает заказы на независимых фабриках-поставщиках в разных странах, в том числе в Индии, Бангладеше, Китае, Турции и Португалии. Ключевое значение при выборе поставщика имеют производственные мощности и удобство логистики.

«Глобальная команда регулярно мониторит ситуацию на разных рынках и ищет лучшие варианты для выстраивания производственной сети. Возможность производства в России также рассматривается», — рассказал Эль-Ашкар.

Компания H&M была основана в Швеции в 1947 г. Компании также принадлежат бренды COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound и магазины товаров для дома H&M Home. По итогам второго квартала 2021 финансового года, продажи H&M в России выросли в 2,6 раза и составили 2,1 млрд шведских крон ($241 млн по нынешнему курсу), в рублях продажи выросли на 198%. Бизнес в России занял второе место по темпам роста после сети в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных