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Softline планирует выйти на IPO на Лондонской бирже

Ведомости

Компания Softline сообщила о планах первичного публичного размещения своих глобальных депозитарных расписок на основной торговой площадке Лондонской фондовой биржи, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

Компания рассматривает возможность подачи заявки на допуск ГДР (глобальные депозитарные расписки) на свои акции к торгам на основной торговой площадке LSE и на Московской бирже, говорится в сообщении Softline.

Совместными глобальными координаторами IPO выступают Credit Suisse, J.P.Morgan и «ВТБ капитал», совместными букраннерами — Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.

Сделка будет состоять из первичного и вторичного компонентов. От первичного размещения Softline ожидает получить $400 млн, которые будут использованы для финансирования дальнейшего развития компании. Детали вторичного размещения планируемого IPO в сообщении не приводятся. Там лишь сказано, что ГДР будут продавать «некоторые существующие акционеры», а в целом предложение будет преимущественно состоять из новых бумаг.

В мае 2021 г. основатель и глава совета директоров Softline Игорь Боровиков рассказывал Reuters, что компания рассматривает IPO как одну из возможностей дальнейшего глобального развития. 

Softline — поставщик комплексных технологических решений, облачных сервисов, программного и аппаратного обеспечения. Компания помогает компаниям осуществить цифровую трансформацию и предоставляет сервисы кибербезопасности. По итогам 2020 финансового года ее оборот составил $1,8 млрд, писал ранее Forbes. Четверть оборота пришлась на облачный бизнес — этот сегмент вырос на 47% год к году и растет третий год. Половина продаж Softline в 2020 г. приходилась на решения Microsoft, отметил источник Forbes, знакомый с деталями подготовки к IPO.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных