Softline планирует выйти на IPO на Лондонской бирже

Softline — поставщик комплексных технологических решений, облачных сервисов, программного и аппаратного обеспечения. Компания помогает компаниям осуществить цифровую трансформацию и предоставляет сервисы кибербезопасности. По итогам 2020 финансового года ее оборот составил $1,8 млрд, писал ранее Forbes. Четверть оборота пришлась на облачный бизнес — этот сегмент вырос на 47% год к году и растет третий год. Половина продаж Softline в 2020 г. приходилась на решения Microsoft, отметил источник Forbes, знакомый с деталями подготовки к IPO.