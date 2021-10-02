Клиенты ВТБ сообщили о сбое в работе банка

По информации DownDetector, сообщения о сбое в работе ВТБ начали поступать в 15:30 2 октября. Половина жалоб приходится на проблемы с оплатой счета, 26% клиентов столкнулись с трудностями в мобильном банкинге, 25% не смогли провести операции в банкоматах. Ситуация коснулась в основном жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Орла.