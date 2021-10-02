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Клиенты ВТБ сообщили о сбое в работе банка

Ведомости

Пользователи пожаловались, что у них не получается расплатиться картой ВТБ в магазине, перевести деньги и совершить операции в банкоматах, следует из данных портала DownDetector.

По информации DownDetector, сообщения о сбое в работе ВТБ начали поступать в 15:30 2 октября. Половина жалоб приходится на проблемы с оплатой счета, 26% клиентов столкнулись с трудностями в мобильном банкинге, 25% не смогли провести операции в банкоматах. Ситуация коснулась в основном жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Орла.

«В Самаре ВТБ не работает. Картой в магазине невозможно расплатиться, пишет, что нет связи с банком. Через банкомат также невозможно совершить никаких действий», — написал один из клиентов банка в Twitter.

В ВТБ позже сообщили об устранении проблемы.

«В настоящий момент все системы работают штатно, обслуживание клиентов ведётся в полном объёме», — говорится в сообщении банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных