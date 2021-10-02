Клиенты ВТБ сообщили о сбое в работе банка
Пользователи пожаловались, что у них не получается расплатиться картой ВТБ в магазине, перевести деньги и совершить операции в банкоматах, следует из данных портала DownDetector.
По информации DownDetector, сообщения о сбое в работе ВТБ начали поступать в 15:30 2 октября. Половина жалоб приходится на проблемы с оплатой счета, 26% клиентов столкнулись с трудностями в мобильном банкинге, 25% не смогли провести операции в банкоматах. Ситуация коснулась в основном жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Орла.
«В Самаре ВТБ не работает. Картой в магазине невозможно расплатиться, пишет, что нет связи с банком. Через банкомат также невозможно совершить никаких действий», — написал один из клиентов банка в Twitter.
В ВТБ позже сообщили об устранении проблемы.
«В настоящий момент все системы работают штатно, обслуживание клиентов ведётся в полном объёме», — говорится в сообщении банка.