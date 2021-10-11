Segezha Group покупает лесопромышленные активы в Сибири

В состав «Интер Форест Рус» входят лесоперерабатывающие и лесозаготовительные предприятия, в том числе четыре деревообрабатывающих комбината и один фанерный комбинат. Речь, в частности, идет о «ЛДК Игирма», «Транс-сибирской лесной компании», «Приангарском ЛПК». Компания также владеет речным флотом из 98 судов, указано в сообщении Bonum Capital. Расчетная лесосека «Интер Форест Рус» составляет ориентировочно 10,9 млн куб. м, производственные мощности — 1,5 млн куб. м пиломатериалов на четырех лесопильных заводах, 35 000 куб. м фанеры, 170 000 т пеллет. Основные рынки сбыта включают Китай, Японию, ЕС и Египет, а также Россию и другие страны СНГ. Прогноз по OIBDA за 2021 г. составляет свыше 11 млрд руб.