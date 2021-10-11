Segezha Group покупает лесопромышленные активы в Сибири
Холдинг Segezha Group, входящий в АФК «Система» Владимира Евтушенкова, договорился о покупке 100% компании «Интер Форест Рус», объединяющей лесопромышленные активы в Красноярском крае и Иркутской области, за $515 млн, говорится в сообщении Segezha Group. Продавцом выступает инвестиционная компания Bonum Capital Мурата Алиева, принимавшая участие в первичном размещении акций Segezha Group и Ozon и владеющая ТЦ «Цветной» и долей в производителе медицинских шприцев Pascal Medical.
Стороны планируют закрыть сделку до конца I квартала 2022 г. после получения регуляторных и корпоративных одобрений и выполнения отлагательных условий. В результате сделки непосредственно Bonum Capital получит $82 млн, около $205 млн будут направлены на погашение долговых обязательств в отношении «Интер Форест Рус», еще примерно $228 млн пойдут на возмещение отложенных расходов по консолидации компании структурами Bonum Capital, указано в сообщении инвестиционной компании.
АФК «Система» также продаст Bonum Capital пакет акций Segezha Group за $150 млн, говорится в сообщении АФК. «В результате этой сделки Bonum Capital станет вторым крупнейшим акционером Segezha Group, нарастив свою долю до примерно 13%. Ожидается, что сделка будет закрыта в I квартале 2022 г. и будет профинансирована за счет средств от продажи «Интер Форест Рус» и банковского финансирования», — указано в пресс-релизе Bonum Capital.
В состав «Интер Форест Рус» входят лесоперерабатывающие и лесозаготовительные предприятия, в том числе четыре деревообрабатывающих комбината и один фанерный комбинат. Речь, в частности, идет о «ЛДК Игирма», «Транс-сибирской лесной компании», «Приангарском ЛПК». Компания также владеет речным флотом из 98 судов, указано в сообщении Bonum Capital. Расчетная лесосека «Интер Форест Рус» составляет ориентировочно 10,9 млн куб. м, производственные мощности — 1,5 млн куб. м пиломатериалов на четырех лесопильных заводах, 35 000 куб. м фанеры, 170 000 т пеллет. Основные рынки сбыта включают Китай, Японию, ЕС и Египет, а также Россию и другие страны СНГ. Прогноз по OIBDA за 2021 г. составляет свыше 11 млрд руб.
Segezha Group профинансирует сделку из средств, привлеченных в рамках нового выпуска рублевых биржевых облигаций и в ходе IPO. Ожидается, что новые активы будут консолидированы в отчетность Segezha Group начиная с I квартала 2022 г. По оценке Segezha Group, за 6М 2021 г. показатель OIBDA консолидированного бизнеса составил бы от 18,2 млрд руб. до 19,2 млрд руб., а показатель рентабельности по OIBDA — около 31%. По итогам 6М 2021 г. OIBDA Segezha Group составила 13,2 млрд руб., рентабельность по OIBDA — 31%.
По оценке Segezha Group, в результате сделки «компания практически удвоит размер расчетной лесосеки до 23,6 млн куб. м и станет одним из крупнейших арендаторов лесного фонда в мире, под управлением которого будет находиться 16 млн га лесов».