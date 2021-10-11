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«Росгеология» впервые вышла на рынок облигаций

Ведомости

«Росгеология» вышла на публичный рынок капитала, разместив дебютный выпуск корпоративных облигаций на 6 млрд руб. Об этом сообщил «Ведомостям» гендиректор холдинга Сергей Горьков.

Полученные за счет этого средства будут направлены на рефинансирование ряда кредитных обязательств для увеличения доли долгосрочных кредитов в портфеле.

«Мы успешно завершили первый этап вывода компании на публичные рынки капитала. Несмотря на сложную рыночную ситуацию, дебютное публичное размещение корпоративных облигаций "Росгеологии" прошло при высоком спросе со стороны инвесторов», – заявил он.

Горьков также подчеркнул, что это первый выход облигаций компании на рынок, к которому компания готовилась с 2020 г. «В прошлом году рыночная ситуация не позволила нам разместить облигации, и, получив все ободрения в совете директоров, мы разместились сейчас, очень успешно», — отметил Горьков.

Облигации были размещены по закрытой подписке. При объеме выпуска в 6 млрд руб. были получены заявки на почти 8,2 млрд руб. от 26 инвесторов. Доля участия физических лиц превысила 20%.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения облигаций установлена по итогам сбора заявок в размере 9% годовых при первоначальном ориентире ставки первого купона на уровне не выше 9,2% годовых. Компания реализовала 6 млн облигаций серии 01 номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Срок обращения бумаг — три года, оферта не выставлена.

Организатором и агентом по размещению облигаций выступил Совкомбанк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных