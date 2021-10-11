«Росгеология» впервые вышла на рынок облигаций

Горьков также подчеркнул, что это первый выход облигаций компании на рынок, к которому компания готовилась с 2020 г. «В прошлом году рыночная ситуация не позволила нам разместить облигации, и, получив все ободрения в совете директоров, мы разместились сейчас, очень успешно», — отметил Горьков.