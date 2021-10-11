«Росгеология» впервые вышла на рынок облигаций
«Росгеология» вышла на публичный рынок капитала, разместив дебютный выпуск корпоративных облигаций на 6 млрд руб. Об этом сообщил «Ведомостям» гендиректор холдинга Сергей Горьков.
Полученные за счет этого средства будут направлены на рефинансирование ряда кредитных обязательств для увеличения доли долгосрочных кредитов в портфеле.
«Мы успешно завершили первый этап вывода компании на публичные рынки капитала. Несмотря на сложную рыночную ситуацию, дебютное публичное размещение корпоративных облигаций "Росгеологии" прошло при высоком спросе со стороны инвесторов», – заявил он.
Горьков также подчеркнул, что это первый выход облигаций компании на рынок, к которому компания готовилась с 2020 г. «В прошлом году рыночная ситуация не позволила нам разместить облигации, и, получив все ободрения в совете директоров, мы разместились сейчас, очень успешно», — отметил Горьков.
Облигации были размещены по закрытой подписке. При объеме выпуска в 6 млрд руб. были получены заявки на почти 8,2 млрд руб. от 26 инвесторов. Доля участия физических лиц превысила 20%.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения облигаций установлена по итогам сбора заявок в размере 9% годовых при первоначальном ориентире ставки первого купона на уровне не выше 9,2% годовых. Компания реализовала 6 млн облигаций серии 01 номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Срок обращения бумаг — три года, оферта не выставлена.
Организатором и агентом по размещению облигаций выступил Совкомбанк.